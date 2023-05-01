快訊

陳致中即將發監 陳水扁為「這理由」明上凱道行使請願權

竹科無薪假現蹤 傳一家半導體封測廠已通報224人

盛竹如代言！網路借貸imB平台爆25億詐騙 龐氏騙局首例

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯在兩天前召開協調會對外保證負責到底後，這兩天又疑似不見蹤跡。圖／取自不動產借貸媒合平台imB粉專
8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯在兩天前召開協調會對外保證負責到底後，這兩天又疑似不見蹤跡。圖／取自不動產借貸媒合平台imB粉專

網路借貸平台爆出龐氏騙局。8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯在兩天前召開協調會對外保證負責到底後，這兩天又疑似不見蹤跡，imB自救會已達逾千人。

據自救會群組，這25億元資金中、有95%債權都是假的，這也是台灣網路借貸平台爆出詐騙的首例，甚至還有台大生分享受害影片，自曝遭詐騙了270萬元。目前自救會已做提告。

8年前成立的imB是台灣金隆科技公司，透過網路、業務人員以網路行銷方式做P2P不動產債權借貸的搓合。

當時運作模式，是一些無法透過銀行借錢的小企業，將不動產做抵押，imB幫該企業找原始借款人並做土地抵押設定；之後，這原始借款人再將手上的債權、透過該平台、賣給其他一般投資人。

例如企業抵押土地、跟原始借款人借了500萬元，債權就在該原始借款人手上，原始借款人就將這500萬元債權、以3、5萬小額方式再轉出售。

imB前四年都是以這樣運作模式，投資人投報率都有5~8%，依照imB自救會群組訊息，曾國緯因應自己經營的其他子公司虧損，先挪用資金、之後更發行「假標」也就是沒有這個借款案、卻在官方網頁上架讓一般投資人投資，等於是詐欺。

今年4月初，imB先強迫投資人展延拿回本息，隨後表示因本金無法拿回、只能暫時先領息，並透過一手發行「假標」，另一手拉高利息，以東補西來拖延爆發時間。

最後紙包不住火，東窗事發後，所有投資人才知道是一場龐氏騙局。

針對imB借貸平台對外販售假債權爆雷一事，台灣第一家P2P網路借貸平台鄉民貸表示，投資人如果要避開「假債權」風險，可以透過追索權檢驗來確認是不是真的取得債權。

他呼籲投資人，要選擇有參與P2P自律規範的業者，因為自律規範中要求業者必須讓投資人查驗借貸案資料的真偽。

鄉民貸說，imB是發行假標，也就是沒有這個借款案，但是卻在官方網頁上架讓一般人投資，這根本上是屬於詐欺行為，不該與P2P網路借貸相提並論，就如同有人假借檢察官名義進行詐騙，並不代表檢察官就是壞人。他們強調，P2P在促進普惠金融方面，所開創的正面意義不容抹煞。

P2P 詐騙 自救會

延伸閱讀

五泰輕軌來了! 14個站點交易熱度、房價全揭露

北市仲介公會表揚傑出不動產經紀人員 信義企業集團8人獲獎

調查局暗夜大火 立院明專案報告

3月繼承移轉33.4萬坪創單月新高 專家：這3都人口老化嚴峻

相關新聞

盛竹如代言！網路借貸imB平台爆25億詐騙 龐氏騙局首例

網路借貸平台爆出龐氏騙局。8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債...

5月綜所稅引卡友戰開打 銀行刷卡回饋懶人包一次看

5月繳交綜所稅季節來臨，國銀端牛肉吸引卡友刷卡繳稅，兆豐銀指出，今年綜所稅申報新規上路，最主要的差異在於免稅額由8.8萬...

亞銀理事會年會將登場 財長莊翠雲今率團出發

第56屆亞洲開發銀行（ADB）理事會年會將於5月2日起在南韓仁川舉行，財政部長莊翠雲今（1）日率團出發，她今日受訪時表示...

券商推動永續發展 金管會：關鍵在由上而下

永續發展已是世界主流，與證交所已簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約的證券商，與金管會、證交所共組Team Taiwan...

高收益債還碰不得？黑馬藏裡面 行家才找得到

去年以來金融市場充滿變數，除了股市不易操作，債券市場也因為升息的大環境而承受壓力。不過，在美國聯準會（Fed）表明升息空間有限情況下，債券投資露出曙光，投資等級的債券已有跌深反彈的跡象，至於非投資等級債券（俗稱高收益債券），投資人接下來能碰嗎？

高端理財…規模衝破6千億 投資級債買氣旺

金管會公布最新的銀行及證券高端理財（一億元以上）的總資產規模及開戶數，除了整體規模超過六千億元，總戶數也可望突破五千人之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦