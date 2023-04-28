中信金組織架構調整！中國信託資融將成為金控子公司
中國信託金融控股公司（2891）（簡稱「中信金控」）今（28）日召開董事會，通過組織架構調整案。為提升金控管理效率、發揮集團協銷綜效，中國信託金控將收購子公司台灣人壽保險公司轄下中國信託資融公司（簡稱「中信資融」）全數持股，交易完成後中國信託資融將成為中國信託金控旗下子公司，本案待報請主管機關核准後生效。
中信資融主要業務為汽車分期、企業融資、汽車租賃、先買後付等金融服務，未來中信金控規劃增資中信資融10億元拓展業務，並持續挹注資源強化中信資融產品開發，滿足客戶多元金融需求。中信金控將擁有銀行、保險、證券、創投、資產管理、投信、保全、彩券及資融等9家子公司。
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