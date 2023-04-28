台灣人壽徵才 廣招1,700名保險顧問

向社會新鮮人招手，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）今年擴大招募1,700名保險顧問，5月起將巡迴全台舉辦5場「台灣之光在台壽發光」職涯講座，攜手世界冠軍的台灣快艇衝浪女神陳美彤，分享如何在國手職涯、太太和母親多重角色取得平衡，即使已過三十而立仍勇敢追夢，創造屢屢摘金的熱血人生，她鼓勵年輕世代勇於自我挑戰，為自己未來發光。

5、6月適逢畢業季，數萬名社會新鮮人將投入職場，今年民法成年年齡已下修至18歲，年滿18歲即可報考保險業務人員證照。台灣人壽整合中信金控集團資源，打出全戰力教育訓練及數位工具，助力業務新鮮人穩定客源，在2022年保險顧問人力招募成果，不僅在同業中逆勢成長，業務員定著率更高達87.37%。台灣人壽副總經理楊欣枬強調，保險顧問工作有「收入無限大」和「時間彈性佳」兩大特點，台灣人壽亦提供完善的新人晉升方案，正是最適合Z世代年輕人的圓夢舞台。

為了讓新生代保險顧問具備職場即戰力，台灣人壽結合數位力幫助他們加值技能，包括打造24小時數位學習平台，提供逾2,000檔成功案例影片，透過劇集式收納分類多元課程，讓保險顧問突破時間限制、隨選隨看自主微學習；再搭配「智能幫手iKASH」全方位智能輔銷、「三刷三免」遠距投保等數位化工具，完備年輕世代職場所需的技能；此外，特別設計「Go Beyond!超越自我」電子書，完整說明中信金控全方位分級訓練系統及生涯規劃，讓年輕人更了解保險志業及未來的職涯發展。

「台灣之光在台壽發光」職涯講座5月起跑，邀請滑水生涯榮獲50面獎牌、2022年大師女子快艇衝浪世界冠軍的陳美彤，分享當年為培養孩子興趣，母女一起衝浪，意外走出不設限的精彩人生，以過來人的成功故事激勵年輕人，別因為外界的眼光阻礙自己發光，這亦是台灣人壽支持的人生價值觀，鼓勵跨世代菁英加入保險顧問，以正能量價值觀在台灣人壽一起發光。