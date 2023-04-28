快訊

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

「又是可教化」媽媽妹妹都喊判死...留美女碩士活活打死父親卻逃死

台灣人壽徵才 廣招1,700名保險顧問

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

向社會新鮮人招手，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）今年擴大招募1,700名保險顧問，5月起將巡迴全台舉辦5場「台灣之光在台壽發光」職涯講座，攜手世界冠軍的台灣快艇衝浪女神陳美彤，分享如何在國手職涯、太太和母親多重角色取得平衡，即使已過三十而立仍勇敢追夢，創造屢屢摘金的熱血人生，她鼓勵年輕世代勇於自我挑戰，為自己未來發光。

5、6月適逢畢業季，數萬名社會新鮮人將投入職場，今年民法成年年齡已下修至18歲，年滿18歲即可報考保險業務人員證照。台灣人壽整合中信金控集團資源，打出全戰力教育訓練及數位工具，助力業務新鮮人穩定客源，在2022年保險顧問人力招募成果，不僅在同業中逆勢成長，業務員定著率更高達87.37%。台灣人壽副總經理楊欣枬強調，保險顧問工作有「收入無限大」和「時間彈性佳」兩大特點，台灣人壽亦提供完善的新人晉升方案，正是最適合Z世代年輕人的圓夢舞台。

為了讓新生代保險顧問具備職場即戰力，台灣人壽結合數位力幫助他們加值技能，包括打造24小時數位學習平台，提供逾2,000檔成功案例影片，透過劇集式收納分類多元課程，讓保險顧問突破時間限制、隨選隨看自主微學習；再搭配「智能幫手iKASH」全方位智能輔銷、「三刷三免」遠距投保等數位化工具，完備年輕世代職場所需的技能；此外，特別設計「Go Beyond!超越自我」電子書，完整說明中信金控全方位分級訓練系統及生涯規劃，讓年輕人更了解保險志業及未來的職涯發展。

「台灣之光在台壽發光」職涯講座5月起跑，邀請滑水生涯榮獲50面獎牌、2022年大師女子快艇衝浪世界冠軍的陳美彤，分享當年為培養孩子興趣，母女一起衝浪，意外走出不設限的精彩人生，以過來人的成功故事激勵年輕人，別因為外界的眼光阻礙自己發光，這亦是台灣人壽支持的人生價值觀，鼓勵跨世代菁英加入保險顧問，以正能量價值觀在台灣人壽一起發光。

台灣人壽保險 中信金控集團 職涯

延伸閱讀

NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

這裡一半年輕人買新屋 專家：小心淪最後接刀人

鼓勵年輕人結婚 高市議員建議辦國際郵輪聯誼成效高

NBA／快艇出局又逢噩耗 雷納德診斷右膝半月板撕裂

相關新聞

勞保恐提前破產 3解方曝光

勞保因近期投資虧損，缺口擴大恐有提早破產危機。其實，勞保長期以來入不敷出，勞保年改早就迫在眉睫，但政府卻遲遲提不出解決方案。

數位部啟動AI科技補助計畫 每案補貼最高2000萬

數位發展部數位產業署今（28）日指出，將透過補助及輔導方式引導潛力團隊開發AI與創新型技術應用，將其開發之AI創新技術方...

下周聯準會貨幣政策會議 新台幣午盤貶1.4分 暫收30.724元

今（28）日美股收在高點，拉抬國內股市一齊上漲，而匯市則持續波動，在昨日連八貶終止後，今日新台幣對美元匯率開在30.7元...

房貸利率升破2% 如何跟銀行談到優惠利率？

繼美國聯準會（Fed）升息1碼後，我國央行周四決議升息半碼。央行利率連五升，房貸利率正式進入2%年代，房貸利率從去年第1季史上最低1.31%，一路升息至今，地板價來到2.06%，創14年來新高。房貸利率調高，如何跟銀行談到優惠利率？專家教戰四招談優利。

破壞股市、銀行交易 最高恐罰5000萬

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】影響金融秩序，恐被罰5000萬！立法院財政委員會27日審查通過強化金融關鍵基礎設施保護相關法案，對於實體破壞或虛擬侵害，以致核心資通系統無法正常運作，可處1年以上、7年以

大股東干政 最重須出清家族持股

金控公司不時傳出大股東「干政」的情況，金管會將祭出金控法第十六條等相關修法，再度出手重擊大股東干政，相較於先前規定，除了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦