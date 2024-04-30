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貧富不均擴大 學者籲檢討稅制

聯合報／ 記者林海／台北報導

主計總處昨天公布「家庭財富分配統計」，前百分之廿的家庭平均財富與後百分之廿相比，差距近六十七倍，學者表示，近幾年的所得分配已經可以看出惡化趨勢，因此對於財富分配差距大，「不意外，但感到很痛心」。

政大財稅系教授兼系主任陳國樑表示，過去台灣都以所得分配比其他各國更平均而自豪，但從此次財富分配統計就戳破了這個表現，也讓人懷疑台灣在所得分配上的定義有差距，而近幾年學者專家都一直不斷提醒政府所得分配日益惡化，但政府沒有提出更有效的做法，讓富者更富，貧者更貧，也許下一次公布統計時，差距就到了一百倍。

陳國樑也說，在ＡＩ世代下，財富分配不均的狀況可能會更為嚴重，因此政府可以強化財富分配不均的保險，也就是租稅機制，例如所得稅在徵收上可以增加一個級距，而遺產稅、贈與稅也可以做修正，政府應該好好思考這個方向。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝也說，蔡政府八年內所得分配有不斷惡化的現象，不管調查或統計方法如何，高財富與低財富還是可以比較，而過去政府幾乎不做分配調查，就預料到差距會很大。

黃耀輝指出，政府應該要好好檢討稅制，強化租稅的重分配功能，現在所得稅制上有很多漏洞，有錢人都有辦法享受租稅減免，例如科技業工程師集體買預售屋，而所得稅減免太多，只能考慮由財產稅著手，例如囤房稅、奢侈稅等進行修正。

財富 遺產

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