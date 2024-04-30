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高所得財產 主要來自股票、房地產

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

主計總處昨天公布一一○年家庭財富分配統計，這是主計總處時隔卅年，再次針對家庭財富公布調查數據，這次統計採行以家計調查樣本搭配相關大數據方式，推計出家庭財富狀況，方法獨步全球，與其他國家以調查取得據數方式不同。主計總處國勢普查處長潘寧馨表示，短期內也不會再做一次家庭財富調查，但也不致於要再等卅年，希望十年內就能發布。

主計總處官員說，個資取得不易是這次財富分配統計上遇到的最大難題，一般人對於所得狀況也許比較願意透露，但真正的家底幾乎是別想問得到，於是主計總處首度運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，編製家庭財富（資產-負債=淨值）分配統計。

至於統計的資產內容包括土地、房屋、汽車、股票，以家計調查（家庭收支訪問調查）的樣本，連結財政部各項財產檔資料，經必要的評價及歸戶程序；各項存款、債票券、附條件交易與共同基金，也則是連結財政部扣免繳所得檔中對應的利息收入並歸戶；家庭生活設備及其金融性資產，則是家計調查樣本戶的設備價值等資料推計。至於負債內容，主要是家戶貸款。

觀察淨值五等分位各組情形，家庭資產減負債後的淨值，最低百分之廿的淨值為七十七萬元，以房地產為主的非金融性資產有二六○萬元，金融性資產二二二萬元，金融性負債四○五萬元，因此其家庭資產淨值平均為七十七萬元。

淨值最高百分之廿的家庭資產與負債組成中，以房地產為主的非金融性資產有一五五六萬元，以現金及股票為主的金融性資產有三八○九萬元，金融性負債二三三萬元，資產減負債後，家庭資產淨值約五一三三萬元。

潘寧馨說，要做財富分配統計就要取得個資，就台灣目前的環境及氛圍，要取得個資的難度非常高，而且各國在發布家庭財富的調查，都是來自於調查，全世界只有中華民國，結合家庭收支調查的樣本與大數據的方式來做分配統計，因為發動實際調查的難度更高，所以以大數據來解決此難題，即使如此，財富分配統計做起來難度也很高。

財富 資產

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