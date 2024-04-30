後20%家庭占不到1%財富 貧富差距大到超乎想像

主計總處時隔30年終於再做一次家庭財富統計，雖然「貧富差距擴大」這樣的結果一點都不意外，但差距倍數之大，卻遠超想像，驗證了「人只有兩隻腳，追不上錢有四隻腳」的俗諺，也凸顯政府在縮小貧富差距上的政策作為遠遠不夠，導致貧者愈貧、富者愈富。

家庭財富的貧富差距從1991年的16.8倍，到2021年已擴增至66.9倍，且家庭財富前20%的家庭，掌握超過六成的財富，可怕的是，家庭財富最低的20%家庭，僅有0.96%的財富，為數眾多的貧窮家庭只能分配到為數最少的財富。

家庭平均資產淨值 圖／經濟日報提供

如果上班族的月薪只夠日常生活必要開銷，付完房租水電及餐費後，所剩無幾，就很難靠自己攢下第一桶金，也很難靠著股市或房市讓自己的資產翻倍，自然也就追不上全體財富累積的平均速度，財富永遠向高資產者集中，其中很大的原因就是政府的制度對高資產者相當友善。

以所得稅制為例，政府應該利用稅制縮小貧富差距，這也是為什麼所得稅會採累進稅率的原因，但一直以來政府卻坐視稅制不公導致財富差距擴大的弊病，最明顯的就是延徵證所稅，買賣股票賺大錢，但不用繳稅，完全違背有所得就要課稅的原則，財稅學者多年來詬病的問題，政府多年不解決，歷年來只要有財政部長提出復徵證所稅，下場就是被迫下台；此外，遺產稅邊際稅率最高曾經到50%，歷經幾次修法，現在最高只有20%，完全喪失平均社會財富的功能。

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