國發會通過新一期公運計畫 四年總經費200億元

國發會29日審議通過新一期公運計畫。國發會說明，四年期「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」總經費200億元。

國發會今召開委員會議審議通過交通部函陳「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」草案，全案將陳報行政院核定。

國發會表示，總經費200億元、為期四年的新一期公運計畫-「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」，較目前執行中、即將於2024年底屆期的「公路公共運輸服務升級計畫」，有一些革新的做法，譬如轉運站的規劃設計及興建，地方政府要一併提出轉運站周邊都市計畫構想，串聯周邊商業服務，使轉運站成為當地生活中心，進而帶動公車運量成長，也要一併進行車站周邊人行空間環境改善規劃，特別是安全性改善，此外，必須佈設公共充電樁設備，以因應電動車市場發展需求。

又如偏鄉地區幸福巴士推動部分，鼓勵客貨共載增加營收，並鼓勵將服務資訊提供當地旅遊友善店家及旅遊詢問處，以利有乘車需求的觀光客方便叫車，並採差別訂價增加營收，也鼓勵善用在地既有運輸資源，以在地人服務在地人之方式，完善交通服務供給。

國發會指出，「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理的工作項目可歸納為八大項：健全公車票價結構與補貼機制、改善公車業者缺工困境及加速推動發展自駕公車、引導民眾改變運具選擇行為與減少私人運具使用、推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務、完善公共運輸候車環境與設施、應用先進駕駛技術與數據分析及加強公車安全管理、提供便捷的交通行動服務並提升數位治理能力、推動綠能公共運具並增加綠色公共運輸服務多元性，對應之策略有13項，可歸納為四個主軸：公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸。

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