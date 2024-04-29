快訊

藍白立委要求監院調查涉輔選案 陳菊：遺憾與憂心

大陸海警今再於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇42秒影片

國發會通過新一期公運計畫 四年總經費200億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會29日審議通過新一期公運計畫。國發會說明，四年期「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」總經費200億元。

國發會今召開委員會議審議通過交通部函陳「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」草案，全案將陳報行政院核定。

國發會表示，總經費200億元、為期四年的新一期公運計畫-「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」，較目前執行中、即將於2024年底屆期的「公路公共運輸服務升級計畫」，有一些革新的做法，譬如轉運站的規劃設計及興建，地方政府要一併提出轉運站周邊都市計畫構想，串聯周邊商業服務，使轉運站成為當地生活中心，進而帶動公車運量成長，也要一併進行車站周邊人行空間環境改善規劃，特別是安全性改善，此外，必須佈設公共充電樁設備，以因應電動車市場發展需求。

又如偏鄉地區幸福巴士推動部分，鼓勵客貨共載增加營收，並鼓勵將服務資訊提供當地旅遊友善店家及旅遊詢問處，以利有乘車需求的觀光客方便叫車，並採差別訂價增加營收，也鼓勵善用在地既有運輸資源，以在地人服務在地人之方式，完善交通服務供給。

國發會指出，「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理的工作項目可歸納為八大項：健全公車票價結構與補貼機制、改善公車業者缺工困境及加速推動發展自駕公車、引導民眾改變運具選擇行為與減少私人運具使用、推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務、完善公共運輸候車環境與設施、應用先進駕駛技術與數據分析及加強公車安全管理、提供便捷的交通行動服務並提升數位治理能力、推動綠能公共運具並增加綠色公共運輸服務多元性，對應之策略有13項，可歸納為四個主軸：公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸。

公車 國發會

延伸閱讀

國發會：前三月公建經費較去年增 強化工安及耐震韌性

壽險資金投資國內公建缺案源 國發會召3部會尋解方

立院財委會決議跨部會研議增加促參紅利 國發會回應了

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

相關新聞

時隔30年再公布！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

時隔30年主計總處再度公布「家庭財富分配統計」，結果顯示，2021年時每戶家庭平均財富1638萬元，而前20%家庭平均財...

貧富差距嚴重！我國家庭平均財富1,638萬元、七成未達標

行政院主計總處29日發布2021年底我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元，中位數為894萬元，約有七成...

國產署釋2筆國有地助碳匯 4月30公告召標

財政部國產署過去拋出國有土地助碳匯規劃，今（29）日確定攜手中興大學於宜蘭三星鄉、台東池上鄉釋出2筆原為砂石場、台鐵舊機...

碳費3子法今天預告 學者批：只是國家減碳安慰劑

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，從預告內容來看，碳費徵收七折八扣，實際促進產業減碳力道非常有限，「充其量只是國家減碳的...

第二次印度移工諮詢會議本周召開 印方代表視訊參加

針對引進印度移工，勞動部預計本周五之前開第2次諮詢會議，此次將會有印方代表以越洋視訊加入會議。勞動部長許銘春今天參加「五...

碳費收費公式曝光 高碳洩漏事業提自主減量碳費打2折

環境部今預告與碳費相關3個子法，初步針對約500多家排碳大戶的電力業及製造業作為起徵對象，後續將分階段調降起徵門檻。針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。