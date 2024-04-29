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國發會：前三月公建經費較去年增 強化工安及耐震韌性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會29日表示，今年整體公共建設計畫截至3月底經費執行1,479億元，經費達成率18.84%，均較去年同期增加。國發會主委龔明鑫表示，針對補助型計畫已請相關部會及早完成案件申請及核定作業，以利地方政府編列配合款及辦理施工前置作業，另補助案件如確有困難無法執行，應適時啟動退場及備案機制，加速提升經費支用效率。

國發會於今日委員會議，就整體公共建設計畫截至3月底的執行情形提出報告。

龔明鑫指出，多項重大公共建設計畫已排定於今年完成工程招標作業，能否如期決標簽約，將影響工程開工時點。招標過程如發生流標情形，主管部會應務實檢討工程流標原因，採取應有改善作為，倘涉及修正計畫，請依相關規定先行備標或報准併行招標，以加速後續工程推展。

龔明鑫還提到，近期花蓮地震頻傳，陳院長近期已責成各機關務必注意其轄管機關建物結構安全，並建立完整通報機制。請各部會確實督導所屬就地震後之公共工程結構、施工機具與安全設備等，採行適當之檢查、檢測及因應措施，並於公共建設推動會報加強宣導，參考行政院公共工程委員會所訂頒之「公共工程遭受地震後，各機關檢查公共工程設施應注意事項」相關防範作法，據以落實辦理。

國發會 地震

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