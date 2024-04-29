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台廠全球布局 BCG：AI提升生產效率是助力

中央社／ 新竹29日電

波士頓顧問公司表示，台灣製造業處於關鍵轉折點，一方面亟需跳脫低毛利困境，一方面在地緣政治環境下，面臨產能移轉及重新布局壓力，以及人才管理議題。以AI賦能製造業，提高生產效率，是台灣廠商全球布局重要助力。

波士頓顧問公司（BCG）與世界經濟論壇（WEF）共同出版「把握工業領域AI革命新契機」白皮書，這是針對全球1800多家製造業高階主管進行研究的白皮書。

BCG引用白皮書內容指出，人工智慧（AI）技術是製造業轉型的一大重點，成功應用的企業可讓工業生產突破生產瓶頸，提高20%的生產效率，但多數企業因組織與技術上的不足，仍苦於無法達成AI導入的預期目標，只能「望AI興嘆」。

BCG根據AI應用的成熟度和創造的價值，將製造業的數位化定義成4個階段，分別是第一級的聯網數據基礎、第二級數位流程賦能、第三級針對營運需求提供進階分析協助、第四級進階自動化及閉環控制。

BCG表示，多數電子製造商達到第二級，台廠面臨的AI技術轉型與世界趨勢相符，第三級以上的部署仍不全面，難以與對手拉開差距。

BCG提到，針對已經成熟的AI技術，如機器學習和深度學習，企業應打造高價值的應用場景並熟練使用，最大化AI的效益。針對生成式AI，應盡快開始嘗試，提前布局，利用生成式AI學習影像的能力，可以協助判斷產品的良率，有效降低對於人力的依賴，及降低成本。

隨著國際品牌大廠嚴格要求台廠進行供應鏈重整，甚至明確訂出轉移產能的時間表，BCG透露，台廠全球布局的腳步勢必要加速，若能規模化應用AI，可為台廠解決製造效率難題。

BCG強調，台灣電子業移廠至東南亞、印度、墨西哥等地後，面臨既有管理模式受到挑戰的困境，若能將原有的管理經驗轉化成數據，透過AI快速學習，減少因人員管理而產生的生產誤差，將可確保台廠的長期優勢，維持核心競爭優勢。

AI 製造業

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