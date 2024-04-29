時隔30年再公布！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

時隔30年主計總處再度公布「家庭財富分配統計」，結果顯示，2021年時每戶家庭平均財富1638萬元，而前20%家庭平均財富5133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元，差距高達66.9倍。

由於家庭財富分配統計與每年發布的「家庭收支調查」不同，更能看出貧富差距，上一次的家庭財富分配統計在1992年公布，每戶家庭平均財富526萬元，而前20%財富家庭與後20%家庭，財富分配差距16.8倍。

但國勢普查處處長潘寧馨表示，1992年的數據是用調查方式，資料收集與統計完全是不同方式，因此兩次的統計在比較時應該要謹慎，甚至不應該比較，主要是因為調查方法不同，因恐會有相當大的差異，也不建議以倍數計算，「世界各國沒有發布這項數據，主要是因為很多國家後10%是負數如德國，根本無法計算。」

潘寧馨仍強調，此次統計顯示，台灣財富分配相對於其他國家更為均勻，高於有發布此項統計的各個國家。

潘寧馨也說，此次家庭財富中位數894萬元，而財富是累積概念，年輕人剛出社會，累積財富時間較短，因此可能會比較低，而低於894萬元很可能是1人家庭，財富往高集中，是高度自由發展經濟國家的必然現象，世界各國皆然且趨勢相同。

潘寧馨說，此次調查主要是用家庭收支訪問調查，匿名方式連結到每一個家庭成員的資產與負債，再去用家庭收支概念擴大到全國，是大數據概念，取得個資困難，此次公布也是歷經千辛萬苦，花了2~3年時間，加上財富累計不需要每年統計，因此不會每年公布，只能不定期，但不會再隔30年。

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