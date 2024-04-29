綠色行動力論壇周四登場／寶晶董座蔡佳晋：打造低碳經濟 普惠綠能

國內太陽能整合服務大廠寶晶能源董事長暨太陽光電產業永續發展協會理事長（TPiSA）蔡佳晋指出，台灣再生能源的發展攸關上百萬人就業，倘若綠電不足，將衝擊國家競爭力，並會產生很大的危機，而當前有許多挑戰必須盡快解決，期盼產業界與政府必須共同打造低碳經濟，實現普惠綠能。

經濟日報與永豐銀行將於5月2日在台北文創會所共同主辦「綠色行動力論壇—綠電碳中和，企業永續大作戰」，邀請各界先進探討如何帶領台灣與國際接軌，創造新價值，蔡佳晋將發表專題演講，題目為「低碳經濟實現普惠綠能」。

蔡佳晋表示，近年來包括台灣、美國、日本、歐洲、中國大陸等，都將再生能源視為國家發展重點，而太陽能因安裝較容易，且產業鏈完整，是台灣發展綠電的急先鋒，但近年卻也面臨諸多挑戰待解。

蔡佳晋進一步指出，台積電是台灣護國神山，而太陽能與風能正是台積電最大的能源靠山。目前台灣半導體與供應鏈創造的價值相當台灣整體GDP約24.3%，若半導體業綠電不夠，就會影響競爭力，間接影響超過123.8萬人就業，因此負責種綠電的太陽能產業發展至關重要。

蔡佳晋分析，目前國內太陽能產業正面臨五大挑戰，首先是土地取得困難、收地日益緩慢，其次是台灣廢除小兩甲，第三則是土地取得的許可時間冗長，第四為環敏調查嚴格審視，最後則是半導體產業缺綠電。

蔡佳晋表示，儘管目前漁電共生發展愈來愈好，但是發電量更大的地面型太陽能案場也必須加速拓展，因此台灣勢必要積極發展農電共生，並且可借鏡日本成功的案例，讓國內太陽能產業能加速發展，大幅提升綠電總量，才有機會滿足國內半導體產業對綠電的需求，進而確保逾百萬人的就業以及國家競爭力。

蔡佳晋認為，其實台灣並不是沒有土地種綠電，但卻因錯誤認知，造成光電滅農的形象， 實際上，農電可以共生，且能相輔相成，且對農業產值影響相當小，而日本的國策是積極釋放廢耕地給光電使用，歐盟甚至制定加速再生能源部署的框架，讓公共利益高於一切，加快太陽能設備安裝許可進程。

蔡佳晋表示，台灣能源轉型已是現在進行式，且沒有回頭路，期盼各界都能一同面對問題，並且齊心解決，相信透過低碳經濟實現普惠能源的願景很快就會到來。

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