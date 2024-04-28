台灣製造業PMI 可能連14月緊縮

中華經濟研究院2日將發布2024年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）。預期在4月起電價調漲、403花蓮強震等因素影響下，指數恐持續回跌，並呈現連續14個月緊縮。

關於製造業當前景氣情勢，中經院表示，確實看到一些產業有短急單支持，其中又以消費性電子、半導體暨AI相關供應鏈的模組，以及CoWoS封測等訂單表現相對穩健。此外，中經院還提到，3月製造業「未來六個月展望」指數呈現連續二個月擴張，指數續揚2.4至56.4，是2022年4月以來最快擴張速度，顯見廠商對未來景氣樂觀看待。其中，「化學生技醫療產業」與「電子暨光學產業」二產業的未來六個月展望指數更已攀升至60以上擴張速度，表現相對熱絡。

中經院表示，目前製造業幾乎可以說是逐漸走出低迷，但仍須等待全球主要消費市場大量釋出需求，進而帶動製造業再度出現復甦榮景。

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