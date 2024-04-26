快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺工留才 僑外生就業擬鬆綁

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北報導
無論旅館、餐飲、客運、物流業都大缺工，各產業希望擺脫有生意卻無人可接的困境。圖為服務業示意圖。 圖／聯合報系資料照片
無論旅館、餐飲、客運、物流業都大缺工，各產業希望擺脫有生意卻無人可接的困境。圖為服務業示意圖。 圖／聯合報系資料照片

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台工作，此外，也預計開放僑外生適用「個人工作許可制」，屆時僑外生不再限定只能從事特定專門技術工作，就業選擇性、自由度都更高。

不過馬來西亞僑生、「馬來西亞人在台灣」社團創辦人楊冠義認為，僑外生留台最大門檻是企業限制，現行規定企業營業額需達一千萬元以上，但很多新創、中小企業不易達標，導致無法聘雇僑外生，但台灣的中小型企業也確實需要人力，建議應從鬆綁評點制企業規定做起。

許銘春表示，一一○學年大專校院畢業生人數較一○六學年減少二點一萬人，但僑外生畢業人數上升至每年約一萬人，為擴大留用僑外生從事專門技術工作，勞動部逐年增加僑外生評點制配額，今年更已提高至七千名，且近三年核准工作人數均達開放配額九成以上。

許銘春說，因應國內人口下降、缺工趨勢，以及僑外生接受我國高等教育資源培育，應優先延攬僑外生留台工作，勞動部將將檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限。

另外與國發會等跨部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入「外國專業人才延攬及僱用法」或就服法規範。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，現行評點制規定，必須從事十五款專門技術工作，並在八項評點項目審核累計點數滿七十點，才能申請僑外生留台工作配額，未來若改為個人工作許可制，降低工作技術層級要求，可以做任何工作。

勞動部 馬來西亞

延伸閱讀

引進印度移工來台 立委共籲採直聘制

評點制名額擬取消上限 僑生團體籲放寬企業營業額規範

影／何佩珊接勞動部長 許銘春：對她有信心

缺工搶才！勞動部擬修法 取消僑外生評點制配額上限

相關新聞

營造、農業居多…失聯移工逾8.5萬人 擬修法祭重罰

失聯移工人數屢創新高，截至今年二月，在台移工七十五萬六八三一人，失聯移工卻累計高達八萬五二二九人。勞動部長許銘春昨赴立院...

移民官：找不到失聯移工 重罰僅是威嚇

為解決失聯移工問題，勞動部擬針對非法聘僱、非法仲介祭出重罰，但移工團體、雇主團體雙雙高喊反對，直指嚴懲無法解決結構性問題...

新聞眼／勞動條件不提升 黑工難斷根

受到少子化、高齡化影響，國內缺工狀況由來已久，無論是開放移工來源國、鬆綁僑外生評點制名額上限，都是盼引進外國勞力，好解決...

缺工留才 僑外生就業擬鬆綁

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台...

通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ...

85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。