聽新聞
test
0:00 / 0:00
85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％
為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○一九、二○二○及二○二一年等八個年分請領的勞保年金將分別調升，最高調幅達百分之七點五九，創下調整最多年分的一次，也創史上最高調幅，初估八十五萬名勞工受惠。
據勞保條例規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負百分之五時，將依該成長率調整勞保年金給付金額。勞動部昨公告，據主計總處發布去年消費者物價指數累計平均為一○五點五一，累計共八個年分已達法定調整標準。
勞動部勞動保險司長陳美女說，這次調整八個年分，調幅在百分之五點五一至七點五九間，其中二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○二一年，調幅剛好一樣，二○二○年調幅百分之七點五九，創下歷年最高調幅。
陳美女說，將自五月起調升這幾個年分的勞保各項年金，並於六月入帳調升後的金額，屆時勞工會在六月領到兩筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言