85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○一九、二○二○及二○二一年等八個年分請領的勞保年金將分別調升，最高調幅達百分之七點五九，創下調整最多年分的一次，也創史上最高調幅，初估八十五萬名勞工受惠。

據勞保條例規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負百分之五時，將依該成長率調整勞保年金給付金額。勞動部昨公告，據主計總處發布去年消費者物價指數累計平均為一○五點五一，累計共八個年分已達法定調整標準。

勞動部勞動保險司長陳美女說，這次調整八個年分，調幅在百分之五點五一至七點五九間，其中二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○二一年，調幅剛好一樣，二○二○年調幅百分之七點五九，創下歷年最高調幅。

陳美女說，將自五月起調升這幾個年分的勞保各項年金，並於六月入帳調升後的金額，屆時勞工會在六月領到兩筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。

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