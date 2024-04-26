快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○一九、二○二○及二○二一年等八個年分請領的勞保年金將分別調升，最高調幅達百分之七點五九，創下調整最多年分的一次，也創史上最高調幅，初估八十五萬名勞工受惠。

據勞保條例規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負百分之五時，將依該成長率調整勞保年金給付金額。勞動部昨公告，據主計總處發布去年消費者物價指數累計平均為一○五點五一，累計共八個年分已達法定調整標準。

勞動部勞動保險司長陳美女說，這次調整八個年分，調幅在百分之五點五一至七點五九間，其中二○○九、二○一○、二○一三、二○一四、二○一五、二○二一年，調幅剛好一樣，二○二○年調幅百分之七點五九，創下歷年最高調幅。

陳美女說，將自五月起調升這幾個年分的勞保各項年金，並於六月入帳調升後的金額，屆時勞工會在六月領到兩筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。

勞動部 成長率 消費者

延伸閱讀

缺工搶才！勞動部擬修法 取消僑外生評點制配額上限

失聯移工逾8.5萬人 勞動部擬修法重罰非法雇主、仲介

挪威主權基金CEO示警 商品行情飆 通膨隱憂

勞保恐在賴清德任內破產！「繳少領多」成國際奇觀 年金改革4大解方

相關新聞

營造、農業居多…失聯移工逾8.5萬人 擬修法祭重罰

失聯移工人數屢創新高，截至今年二月，在台移工七十五萬六八三一人，失聯移工卻累計高達八萬五二二九人。勞動部長許銘春昨赴立院...

移民官：找不到失聯移工 重罰僅是威嚇

為解決失聯移工問題，勞動部擬針對非法聘僱、非法仲介祭出重罰，但移工團體、雇主團體雙雙高喊反對，直指嚴懲無法解決結構性問題...

新聞眼／勞動條件不提升 黑工難斷根

受到少子化、高齡化影響，國內缺工狀況由來已久，無論是開放移工來源國、鬆綁僑外生評點制名額上限，都是盼引進外國勞力，好解決...

缺工留才 僑外生就業擬鬆綁

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台...

通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ...

85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。