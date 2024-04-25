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Google位於新北板橋 第二座硬體研發辦公大樓正式啟用
Google位在新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓今天正式啟用，並在今天下午舉辦啟用典禮，Google裝置與服務營運長Ana Corrales、Google裝置與服務軟體工程副總裁Seang Chau特地從美國飛來台灣參與，蔡英文總統、行政院長陳建仁、新北市長侯友宜也一同共襄盛會。
Google表示從2021年第一棟硬體研發辦公大樓落成起，台灣已經成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球硬體產業發展的戰略要地。新大樓落成啟用之後，不僅用來研發新款消費性電子產品，也將積極發展AI軟硬體，除在地徵才之外，也將引進國際人才，讓台灣團隊更具有全球視野。
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