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台電：供電可靠度數據遵循國際標準 絕無漏算美化

中央社／ 台北24日電
台電表示，自2005年以來，始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度統計，相關數據在台電官網皆公開呈現並詳細說明，任何人都能查證。聯合報系資料照片
台電表示，自2005年以來，始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度統計，相關數據在台電官網皆公開呈現並詳細說明，任何人都能查證。聯合報系資料照片

在野黨立委質疑台電美化供電可靠度統計數據，台電反駁，自2005年以來，始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度統計，相關數據在台電官網皆公開呈現並詳細說明，任何人都能查證。

台電強調，供電可靠度的統計，只要超過1分鐘停電事件都會納入，遠比多數國家採用的3分鐘或5分鐘以上才納入統計的門檻更嚴苛，且當中有近8成屬於設備更新的計畫性工作停電時間，事故停電時間僅占整體約2成。

台電透過新聞稿說明，台電的供電可靠度指標是依據IEEE標準協會（IEEE Standards Association, IEEE-SA），採用其電力系統可靠度指標中提出的停電事故定義，再參考國際各國案例，以「每戶平均停電時間（SAIDI）」及「每戶平均停電次數（SAIFI）」作為供電可靠度衡量指標。

同時，針對小動物、車輛撞擊、樹木影響、以及鹽害、霧害、落雷等因素造成的無預警停電事故，皆一併納入統計。台電不僅每月將實績統計資料定期報告能源署，還將每戶平均停電時間及次數數據全面公開於官網，確保透明度和可驗證性。

台電指出，各國針對停電事故統計，作為判斷基準的停電時間長短有所不同。

台電自2005年起，針對每戶平均停電時間的採計標準始終以「停電逾1分鐘」作為基準，與日本關西電力相同；其中歐盟包含法國，多以停電逾3分鐘為基準，韓國韓電及日本九州電力等電業則以停電逾5分鐘為基準，可見台電統計停電事故的標準，比起國際大多數國家更為嚴格。

台電表示，依照國際IEEE 1366標準，人為疏失、天災等重大停電事故，就統計上而言屬離群值，如計入將無法準確追蹤每年數據改善的趨勢，也失去統計的意義。

台電說明，國際上如韓國韓電、日本九州電力等電業，針對重大事故也未呈現於其網站公開數據中，但台電秉持數據公開精神，對於計入或未計入重大事故的數據，依然全面公開在官網供外界檢視，從未對數字加以隱瞞，「公開在官網怎麼會是蓋牌漏算，這樣的指控台電難以理解」。

台電表示，經近年推動配電系統強韌計畫，配電事故停電次數從2012年的2萬1019件持續降低至2023年的6133件，11年來降低7成。

台電進一步說，為推動電網韌性強化，必須安排設備更新的計畫性工作停電進行施工，依循IEEE標準精神，凡令用戶服務中斷的時間皆需納入統計，因此供電可靠度統計納入占76.8%的工作停電時間，以及占23.2%的事故停電時間，才使得數據改善趨勢較不明顯。

台電表示，將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

供電 停電 台電

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