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台電：地理因素形成北東電網 跨區送電有安全上限

中央社／ 台北24日電
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

天地和氣公司董事長方儉質疑全台輸電線路聯通，北東電網何來「超量送電」問題。台電說明，地理因素將北部區分為北東、北西電網，而北東電網明年起因自有電源不足，需跨區支援，但輸送線路有安全容量上限，超出上限會增加系統風險。

北東電網供電範圍為北北基宜行政區，近年供電壓力持續攀升，隨著年底協和3、4號燃油機組除役，2025至2027年起北東供電缺口將超過電網安全可靠容量上限420萬瓩，需仰賴北東以外區域「超量送電」，系統運轉風險大增。

因此，台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設外稱「四接」的天然氣接收站，直接提升北東電網供電能力，降低對其他區域依賴。

方儉在臉書發文質疑，全台灣的電都是以光速在交流電電網輸送的，北東電網如有供電缺口，就靠外部電力輸入，何來「超量送電」。

台電說明，北東電網的形成，主要是因為地理特性造成工程限制。細究北部地區的電網，受到陽明山、淡水河及大漢溪等地形因素分隔，逐漸發展為「北東」及「北西」2大電網；因此從北西往北東輸送電力要靠線路，而線路有輸電上限，安全可靠的輸電上限攸關電力系統的安全與穩定。

台電補充，為確保電力系統安全運作，台電公司依據「N-2」標準，評估北東電網透過輸電線路仰賴其他區域輸送電力的安全可靠容量上限為420萬瓩，可確保電力系統整體運作安全，避免如地震等突發事故導致設備故障，進一步造成停電，亦可讓設備依排程如期進行檢修。

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