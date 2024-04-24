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期交所購買自願性碳權 積極展現自主實現碳中和目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所致力於環境保護，繼去年購買再生能源後，4月25日購得臺灣碳權交易所架上1,350公噸二氧化碳當量之國際碳權，這項交易也充分顯示期交所對永續發展的積極參與，致力於自願追求碳中和的目標。

期交所這次買入碳交所架上的碳權專案，係考量專案類型並注重各專案所涵蓋的永續發展目標（SDGs），其類型包括潔淨水源和太陽能發電，專案案場分布於莫三比克和越南，符合SDG3健康與福祉、SDG5性別平權、SDG6淨水及衛生、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG13氣候行動等六項聯合國永續發展目標，其碳權年份在2022及2020年。期交所此次買入碳權係為積極辦理2023年度之碳中和，預計於完成2023年度溫度氣體盤查及確信後，將辦理抵換與宣告。

為配合淨零碳排政策，期交所甫於4月18日獲得天下雜誌「企業減碳溫度計」揭露碳排資訊之「成效卓越」認證，今再透過購買再生能源及碳權具體落實聯合國永續發展目標SDG7可負擔的潔淨能源。期交所追隨永續潮流之步伐未曾停歇，將持續實踐永續發展，並積極回應全球永續發展行動。

太陽能發電 期交所 臺灣期貨交易所

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