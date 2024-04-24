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加盟風氣仍盛 2023年連鎖品牌總家數及總店數小幅成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣連鎖暨加盟協會進行台灣連鎖店普查顯示，台灣2023全年連鎖品牌總部家數約2984家，較前一年成長2.1%。圖／本報系資料照片
台灣連鎖暨加盟協會進行台灣連鎖店普查顯示，台灣2023全年連鎖品牌總部家數約2984家，較前一年成長2.1%。圖／本報系資料照片

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）進行台灣連鎖店普查，最新統計結果顯示，台灣2023全年連鎖品牌總部家數約2984家，較前一年成長2.1%；連鎖店總店數約122610店，較前一年增加1448店，成長1.2%。

台灣連鎖暨加盟協會表示，疫後需求帶動內需市場成長動能，但內外環境經營挑戰加劇，面對各項挑戰，汰弱換強持續大洗牌，弱者黯然退出，強者加速展店，新品牌或國外品牌依然看好市場商機而不斷出現。

經濟部統計，2023年零售業營收超過4.5兆元，餐飲業更首次突破兆元大關，而營收創高，但內外在環境的經營壓力不容小覷，例如原物料短缺，通膨與升息壓力，持續缺工等問題將影響連鎖品牌業者展店速度與服務品質。面臨嚴峻考驗，企業唯有積極推動轉型變革與強化風險控管，才能在快速變化的市場環境中脫穎而出。

台灣連鎖暨加盟協會指出，台灣2023年連鎖品牌總部家數約2984家，連鎖店總店數約122610店，其中，直營店數55873店，較前一年成長1.2%；加盟店數66737店，較前一年增加1.2%，各業態中，餐飲服務品牌數成長最多，生活服務總店數增長最多，顯見疫後需求帶動餐飲發展動能，也擴增休閒娛樂、補教、家居、汽機車等服務商機。

台灣連鎖暨加盟協表示，疫情衝擊漸退，戰爭及地緣政治衝突升溫，高通膨時代來臨，面對勞動力不足、升息及食安等經營挑戰加劇，連鎖品牌必須加快數位升級及轉型，重視永續發展，思考運用資本密集擴大營運規模，運用技術密集提高經營效率。

台灣連鎖暨加盟協也說，由於市場趨勢走向大者恆大，中小型企業更需積極創新驅動，創造差異化競爭力，無論發展直營或拓展加盟，都必須重視專業經營，培育人才，重視環保，善盡社會責任，而溫暖服務、感動顧客永遠是品牌升級的重要目標。

通膨 餐飲業

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