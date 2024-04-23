台智盟串連工業區聯合總會 雙方簽MOU宣示共推淨零

台灣智慧淨零建築產業聯盟今天在中華民國工業區廠商聯合總會辦公室舉辦「產業園區智慧淨零建築跨領域產業交流座談會」，並簽署「智慧淨零合作備忘錄」，宣布將攜手合作共同推動廠區智慧淨零建築的發展與應用。台智盟秘書長孟義超表示，將串接跨部會淨零資源，協助工業區廠房朝低碳節能目標前進。

中華民國工業區廠商聯合總會總會長賴博司表示，希望透過台智盟協助讓更多廠商完成廠房的淨零，一起完成2050艱鉅的淨零目標。今天「產業園區智慧淨零建築跨領域產業交流座談會」，建研所所長王榮進也蒞臨參與，並吸引數十位工業區理事長共同與會。

王榮進表示，內政部針對建築淨零已經擬定四大政策主軸，並計畫在2030年公有新建築要達到「能效一級」或是「近零碳建築」標準，2040年則是一半的既有建築物要更新為「能效一級」或是「近零碳建築」，到了2050年能所有的新建建築及超過85%建築都要是「近零碳建築」，所以這對工業區廠房來說確實是一大挑戰；不過透過台智盟的產官學研的組成下，相信能協助工業區完成建築物的低碳轉型目標。

賴博司表示，聯合總會為全台七大工商團體之一，也是全國唯一國家級的工業區團體，會員涵蓋91個工業區的15,000餘家廠商。他強調，工業區廠商對淨零減碳非常關注，因此聯合總會去年8月也成立了「低碳轉型專案辦公室」，透過舉辦交流座談、人員培訓、巡迴諮詢等方式，推動工業區的淨零。

孟義超指出，過去建築界談淨零比較少關注到工業區廠房這個區塊，因此這次非常高興有機會能和工業區的廠商進行本次交流，他也強調，不能只告訴工業區廠商淨零要花多少錢，而是更進一步告訴大家淨零可以幫廠商省多少錢，甚至是賺更多錢，淨零未來十年將為最大的商機之一。