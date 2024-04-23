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雲豹能源奏捷 旗下天能綠電憑證市占率稱王

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

在淨零碳排和能源轉型的全球趨勢下，綠電交易需求與日俱增。國內循環經濟永續發展整合服務商雲豹能源-創（6869）旗下子公司天能綠電捎來售電捷報，根據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年1月至4月20日止，所發放太陽光電之綠電憑證數量排名，天能綠電一舉衝上第一名寶座，市占率達26.44%，成為國內市占第一售電業者。

雲豹能源總經理趙書閔表示，隨著國內外企業對綠電需求孔急，母公司雲豹能源積極拓展再生能源發電布局，而天能綠電則擴大綠電交易量能，聯手以發電、售電一條龍能源服務獲得企業界青睞。

以2023年度國家再生能源憑證中心所發放綠電憑證數量來看，天能綠電排名坐二望一。今年受到淨零碳排趨勢加劇，雲豹能源有效整合集團資源，旗下太陽能電廠開發持有總量逾600MW，今年計畫加入拓展陸域風力發電開發售電、協助媒合離岸風電售電等多元綠電，使得天能綠電提供客戶綠電多元搭配及穩定供電來源，創造綠電銷售佳績，累計今年1月迄今銷售近4萬張太陽光電憑證，登上國內售電業龍頭寶座。

天能綠電2021年成立迄今，已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約企業客戶之用電場所超過百處，包含電子、機械、化工、半導體、銀行、保險等產業等，其中國際半導體大廠美光、電動機車大廠GOGORO及玉山銀行等知名企業皆為長期合作對象。雲豹能源目標今年底累計綠電轉供簽約量為150億度，可望為營收帶來強勁成長動能。

太陽光電 綠電 雲豹能源

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