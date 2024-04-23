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半導體業成長趨緩 台綜院3月電力景氣指數續亮綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣綜合研究院發布2024年3月EPI電力景氣指數，3月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%，主要受惠於AI等新興應用需求續強。本報資料照片
台灣綜合研究院發布2024年3月EPI電力景氣指數，3月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%，主要受惠於AI等新興應用需求續強。本報資料照片

台灣綜合研究院發布2024年3月EPI電力景氣指數，3月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%，主要受惠於AI等新興應用需求續強，惟部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭受砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現，整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。台電高壓以上用電方面，3月份整體產業用電量較去年同期成長0.04%，其中製造業用電成長負0.03%，服務業用電成長0.53%。

台綜院指出，自去年底至今，由於高效能運算、人工智慧等應用加速擴展，以及旺季備貨需求，帶動製造業生產動能，經濟成長穩步回溫。3月份因節慶效應過後，民間消費成長力道明顯趨緩，內需消費減弱。在去年同期基期偏低因素下，墊高經濟成長表現，預測2024年3月經濟成長率為5.6%，第1季經濟成長率為5.5%。

製造業方面，因AI、高效能運算等商機持續擴展，支撐電子科技產業生產動能，半導體業、光電材料業復甦腳步不如預期，3月用電成長趨緩；另化學材料業、塑橡膠製品業及機械設備業等傳統產業，因國際終端需求衰退，抑制用電成長表現。整體而言，3月全國整體製造業用電量呈小幅負成長0.38%，製造業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。外銷訂單則有AI及新興科技應用需求持續加持，3月翻紅轉為正成長，但傳統貨品需求尚未明顯回升，抵銷部分增幅；與用電量兩者走勢來看，製造業景氣復甦態勢不變。

半導體業部分，因全球總體經濟和地緣政治的不確定性，預期半導體與晶圓代工市場將以更緩和速度復甦，整體半導體業成長趨緩；惟受惠高效能運算與AI應用仍強勁，尤其3奈米和5奈米成長急速，3月半導體業用電量較去年同期成長5%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。外銷訂單受惠AI需求強勁，電子產品外銷訂單呈雙位數成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣呈溫和復甦走勢。

綜觀來看，台綜院認為國內產業景氣主要仰賴AI強勁需求支撐，半導業由於晶圓代工產業復甦腳步較預期緩慢，加上傳統產業受ECFA衝擊，國際需求疲軟不振，整體製造業生產動能走弱，產業用電呈小幅成長。值得注意的是，民間消費動能逐步消弱回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，惟因3月基期偏低因素下，仍有高成長率表現。環顧當前國際經濟政策不確定性，以及政治地緣風險高，恐抑制經濟成長力道，後續發展仍需持續關注。

景氣燈號 製造業

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