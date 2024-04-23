估今年尖峰負載4178萬瓩 台電：已為供電無虞做好準備

天氣愈來愈熱，但最近有感地震不斷，加上北台灣頻頻無預警停電，民眾擔心今年夏天電力是否足夠？台電發言人副總蔡志孟23日表示，4月底之後到夏天，大修機組共430萬瓩會陸續回歸，且今年新增的發電機組裝置容量也大於除役的裝置容量，為供電無虞做準備。

蔡志孟表示，台電預估2024年尖峰負載預估4178萬瓩，比往年的預估還高，但在此情況下，台電的備轉容量率仍可維持10％以上。

蔡志孟指出，預計5月開始用電負載將會增加，不過，大修的機組會陸續回歸，5月初、5月中，到6月初總共會有430萬瓩以上的機組會陸續回來發電，同時，今年退役的機組330萬瓩，小於今年新增的機組，「我們在電力的規畫裡有做足今年要應付供電無虞的準備」。

403花蓮大地震曾導致多部機組當下故障，並引發部分機組內傷，使得415備轉容量一度降至3％，22日下午至23日清晨又發生密集地震，一度造成花蓮部分地區停電，蔡志孟表示，昨天下午開始陸續的地震，目前對發電機組沒有造成損壞，但是否有內傷，要巡檢之後才會知道，不過，「目前看起來機組運轉都還滿OK的」。

商品推薦