工研院拿下1金3銀「愛迪生獎」 雙標靶青光眼藥物獲金獎

工研院23日宣布，素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，經濟部產業技術司支持下，工研院連續八年獲獎，在全球近400多項技術、產品中，勇奪1金3銀共四面獎牌的殊榮。其中「創新雙標靶青光眼藥物」更拿下金獎，這項技術已技轉給信力碩德，並完成臨床一期準備進入臨床二期試驗。

此外，工研院開發的「細胞功能之鑰」是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，獲得銀牌獎；同樣獲得銀牌獎的還有「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，協助臺廠打入國際Micro LED穿戴顯示器裝置產業；「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」可助紡織業提高織物回收效益，也榮獲銀牌獎。透過工研院獲獎關鍵技術，讓臺灣生醫、紡織、顯示器科技研發實力持續在國際發光且均已技轉產業，讓產業同享國際榮耀。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「工研院不間斷的創新研發就像創新基地，並且在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈需求，也專注在謀求人們更好的生活。過去八年來，工研院持斷研發顛覆市場（game-changing）的產品，很高興能夠看到今年工研院再度獲獎。工研院的『創新雙標靶青光眼藥物』更是顛覆市場的絕佳案例，尤其人們在視力受損時，而失去視野，進而失去自我，因此，我們非常感謝工研院研發保護視力的創新藥物。」

工研院院長劉文雄表示，很榮幸獲得愛迪生獎的肯定，這代表工研院近年從事市場導向研發，以科技創新引領產業發展，已有顯著成果，本次共有四項技術獲獎，涵蓋生醫、紡織、顯示器等關鍵領域，皆有具體產業化效益。

劉文雄表示，今年獲得金牌獎的「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力碩德，進入臨床試驗階段；獲得銀牌獎的「細胞功能之鑰」，已技轉給台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；另一項拿下銀牌獎的「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證當中；同樣獲得銀牌獎的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」更攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。未來工研院會持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助臺灣產業轉型升級爭取國際商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，臺灣科技創新實力早已享譽國際，經濟部身為產業最佳夥伴，長期運用科技專案支持法人研發前瞻創新技術，並且連續獲得多項國際大獎肯定。欣見工研院今年以四項技術獲獎，再度於國際舞台展現臺灣在生醫、紡織、顯示器領域的前瞻創新研發能量。

工研院說明，「創新雙標靶青光眼藥物」比現行藥物藥效更佳的青光眼藥。具有「3S」特色，包括精準疏通（Smart），能提升小樑網排水功能；有效降眼壓（Sharp），瞄準市售新標靶藥物不適用的高眼壓青光眼，給藥6至8小時後，仍能維持最大的降眼壓藥效，降眼壓效果優於國際大廠近3倍；安全（Safe），避免目前眼藥造成紅眼及藥物交互副作用的情況，用藥更安心，目前已取得美、歐等多國市場技術專利，並技轉信力碩德，完成臨床一期準備進入臨床二期試驗。

「細胞功能之鑰」是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制。異體細胞治療是指使用他人捐贈細胞進行治療，但需克服找到合適捐贈者挑戰，需5至10年時間才能找到適合細胞。這項技術針對此痛點，不但能很快篩選過濾掉品質差的細胞，將細胞與40種適應症搭配，找出細胞最適合的治療用途，縮短篩檢時間，且製造成本更僅需現行細胞治療十分之一，目前已用於開發心肌梗塞修復、糖尿病傷口修復之治療，目前已技轉給新加坡RMT控股集團旗下台灣博醫能生技等國內廠商，並進入人體臨床試驗階段。

「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」，主要針對紡織業因應全球市場對環保回收布料的需求，藉由環保水性脫色促進劑，2至4小時內就能讓織物深層脫色，回收出高品質無色聚酯原料，解決國內聚酯纖維脫色率不佳，導致殘餘染料造成回收纖維易裂解無法成絲、回收僅能再製成深色紡織品或降級使用的痛點，有效提升紡織品回收聚酯的可回收性，並可減少45%碳排放，目前正跟國內紡織業者進行驗證當中。

「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」主要針對被視為下世代顯示技術霸主的Micro LED所開發，克服極小化全彩製作困難及效率不彰問題，實現超高解析度6700 PPI（滿足近眼顯示需求），具備市面上智慧眼鏡10倍以上的亮度，能耗比傳統智慧眼鏡少一半，使擴增實境及混合實境（AR／MR）裝置邁向新的里程碑，攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。

工研院表示，為了加速產業前進動能，以整合跨域解方擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

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