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AI商機和電視面板價揚 首季唯二貨品接單正成長

中央社／ 台北22日電

經濟部今天公布3月和首季外銷訂單統計，電子產品、光學器材是首季唯二成長的貨品；其中，電子產品結束連5季負成長，累計首季訂單為471.6億美元，年增8.2%。新興科技加上台灣AI供應鏈優勢，經濟部看好電子產品接單動能。

經濟部今天公布3月外銷訂單統計，觀察7大主要接單貨品，受惠AI及高效能運算等新興科技持續擴增，帶動AI伺服器需求增加，3月資訊通信、電子產品及光學器材皆呈現正成長，訂單金額分別為132.9億、165億及17.1億美元。

累計第1季電子產品、光學器材訂單金額為471.6億、17.1億美元，分別年增8.2%、13.9%，是首季唯二成長的貨品。

經濟部統計處長黃于玲表示，首季電子產品轉正，是結束連5季負成長，加上台灣在半導體先進製程、AI供應鏈保有優勢，有助支撐未來電子產品成長。

她指出，光學器材已連3個月正成長，主因為電視面板價格上漲、需求回升；觀察以訂單金額計算的動向指數，廠商也對電子、光學2類貨品的接單動能較為樂觀。

資通訊產品方面，黃于玲表示，雖然伺服器需求強勁，挹注訂單成長，但消費性產品尚未明顯回溫，首季國內手機、筆電接單仍為負成長；筆電廠商反映庫存已回到健康水位，廣達、英業達、仁寶和緯創等筆電4大代工廠的首季代工出貨量也成長，後續終端需求若回升，可望挹注接單動能。

傳統貨品方面，終端需求尚未明顯回升，業者對設備投資仍偏保守，機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品訂單皆呈現衰退，其中3月機械產品訂單金額為16.6億美元，年減13.9%，排除今年1月因春節低基期因素翻紅，已經連續2年呈現負成長。

至於整體接單表現是否遭傳統貨品拖累，黃于玲表示，終端需求目前仍未明顯回升，加上旺季通常落在下半年，傳統貨品比較有機會回升。

統計處表示，3月外銷訂單海外生產比46.7%，較去年同月下降2.1個百分點，主因資訊通信產品及電子產品廠商提升國內生產比重所致。

經濟部

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