台電老總拿員工賣慘 供電討論恐失焦

台電總經理王耀庭22日宣布接受慰留，並在記者會上頻舉台電員工辛勞案例，還批評酸民與在野黨將電力問題政治化，是否可以躲過近月來多次停電、台電大幅虧損等事實？台電負責全國供電，停電造成民眾與產業不便，民眾難道連批評的空間都沒有？王耀庭拿員工持續賣慘，恐會讓供電問題的討論更失去焦點。

缺電停電卻賣慘台電

由於從15日到19日，全台發電備轉容量僅剩2.8%，桃園數區出現停電，影響超過2萬戶的新聞頻傳，讓台電總經理王耀庭20日宣布辭職，他還公開發布辭職信，列舉台電同仁維持供電穩定，採取了各項危機處理的努力，盼凸顯台電承擔民眾賦予「供電穩定」的責任感，還表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨。

22日他獲得慰留時，在記者會又說「桃園停電是末端線路故障造成，並非能源政策的問題」，並指出「台電工作人員緊急修復電網，但在施作工程時完全不敢看旁邊路過民眾的臉」等話，盼外界能對台電有更多同情心。

經濟部情緒勒索

其實，停電有原因只要解釋就好，台電也非能源政策規劃單位，無需攬起「錯誤能源政策」的鍋。王耀庭頻舉台電同仁辛苦工作的案例，難道其他行業就不認真努力？台電的員工薪資、年終待遇已比其他行業好，如此賣慘卻有高新可拿，在普羅大眾的眼中，難道不會覺得有被剝奪的既視感嗎？

此外，王耀庭請辭的消息傳出後，國民黨立委如王鴻薇、陳菁徽等人，都說他是為民進黨錯誤的能源政策背鍋，大家豈有對台電同仁的指責？反倒是經濟部在臉書上發文說：「少數人滑手機，卻對台電酸言酸語，其實對每一場天災都在前線的台電人並不公平。」完全迴避討論能源政策，還有近日備轉容量僅2.8%的狀況，又何嘗不是情緒勒索？

沒有人希望停電，天災若遇到緊急狀況也可理解。只是，如果持續對民眾情緒勒索，卻不反思為何民眾對停電如此反感、台電為何近年虧損大增，還有電價大幅調漲的影響，那民眾對政府的信任只會持續降低，也無助電力政策的實質討論。

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