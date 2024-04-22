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3月外銷訂單471.6億美元 累計首季年減2.1%

中央社／ 台北22日電

經濟部今天公布3月外銷訂單金額為471.6億美元，年增1.2%，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增；累計首季訂單金額為1333.2億美元，較去年同期減少2.1%。

觀察主要貨品別，受惠新興科技應用需求熱絡，3月電子產品、資訊通信產品分別年增12.0%、4.3%，訂單金額分別為165億、132.9億美元。

光學器材方面，因大尺寸電視面板需求增加且價格續漲，加上光學鏡頭接單成長，推升3月訂單金額為17.1億美元，年增11.8%。

光學鏡頭 電視面板

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