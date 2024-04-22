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中東戰爭擴大、國安基金會出手？ 財政部長說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
財政部長莊翠雲。記者胡經周／攝影
財政部長莊翠雲。記者胡經周／攝影

台股今跌115.9點，連第二個交易日走跌，財委會立委羅明才問，中東戰爭擴大，是國安基金出手的選項嗎？財政部長莊翠雲說，若戰事擴大、或時間拉長且資金大量移動影響到整個市場穩定等，需要符合國安基金進場條件且經委員會授權。

她說，國安基金正密切關注，但進場需要符合國安基金條例也需經過委員會授權。

上次國安基金進場是有賺百億元，但國安基金進場目的並非是賺錢，目的是在穩定資本市場。

台股 國安基金 財政部

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