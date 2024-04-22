快訊

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

國小校外教學…小人國今天中午突停電 台電曝曝原因：外物碰觸

MLB／命運725！大谷翔平、貝比魯斯176轟時程神秘巧合

曾文生：10年停電次數降7成 感謝台電員工負重前行

中央社／ 台北22日電
台電今天上午在總公司舉行記者會，台電發言人兼副總經理蔡志孟（左起）、台電總經理王耀庭、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電工會理事長吳有彬出席與會，針對近來因停電造成的紛擾進行說明。聯合報系記者許正宏／攝影
台電今天上午在總公司舉行記者會，台電發言人兼副總經理蔡志孟（左起）、台電總經理王耀庭、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電工會理事長吳有彬出席與會，針對近來因停電造成的紛擾進行說明。聯合報系記者許正宏／攝影

近期停電事故引發討論，台電總經理王耀庭以請辭表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，台電過去10年間停電事故次數減少7成，後續會持續進行饋線自動化等工作，他也哽咽感謝2萬名員工負重前行。

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理一職以示負責，經過沈澱與思考，他今天召開記者會宣布決定留下，繼續為台電負責。

曾文生直言，全球沒有一家電力公司不會有線路故障，台電從2012年到現在，10年間停電事故發生次數，從2.1萬次降低至6000次，已減少7成停電事故，後續會持續進行饋線自動化，以及設備更新工作。

外界屢屢拿小動物釀停電指責台電，他表示，台灣重視生態環境，最近在台北市中心看到喜鵲、藍鵲，為減緩鳥類導致的停電事故，台電過年後便開始巡查，近年也成功降低築巢停電事故次數，成效顯著，若真的停電到你家，台電員工也會努力修復。

對於停電與發電準備量連結，曾文生指出，無限準備是一種選擇，每種準備都要付出成本，如同擔心車胎行走過程中遇到事故，準備2、3個備胎都是成本，需量反應則是減少成本的方法，若民眾對電價介意，此種做法可謂較為經濟，如何準備足夠備轉容量，在發生事故能維持系統運作才是重點。

外界關心電網強韌計畫預算應用，王耀庭表示，10年預算為新台幣5645億元，從電廠、輸電、配電端皆有，中間輸電端投資最多；之所以需要新建輸電線，是因應綠能增加與工廠用電，但建設非3、5年能看到成果，而是逐步改善，近年已新建多條輸電線，包含從大潭到林口電廠線路，將電力往北送並送至科學園區。

他進一步說明，至於桃園事故屬於最末端線路，全台有萬條線路，每一條都包含4000、5000用戶，故障點有幾千、幾萬個，基於科技限制，不容易事先看出，難免會發生事故。

曾文生也坦言，王耀庭20日一大早做出請辭決定，「作為台電兄弟姐妹，第一時間非常錯愕」，彼此之間都在互相聯絡，作為並肩作戰夥伴，慰留口吻是嚴厲的，「會覺得你怎能丟下不管」。

曾文生語帶哽咽表示，很多人想要聲量，但台電一點都不想聲量，「我們希望社會歲月靜好，沒有台電聲量」，感謝2萬名員工負重前行。

停電 台電 曾文生

延伸閱讀

台電總經理接受慰留 白委張啟楷：巧婦難為無米之炊

台電總經理接受慰留 批停電成政治工具

台電慰留總經理王耀庭成功 陳建仁：台電停電比10年前減1.5萬次

台電總經理王耀庭辭職獲慰留 王美花：台電重要的成員

相關新聞

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

台電慰留總經理王耀庭成功 陳建仁：台電停電比10年前減1.5萬次

停電事件頻傳，台電總經理王耀庭20日表示請辭負責，外界質疑是代罪羔羊，國民黨更砲轟，該請辭的是經濟部長王美花和台電代理董...

房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%

房價如皮球，愈打彈愈高。國泰金控22日發布2024年4月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化與住宅...

慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

台電日前電力供應吃緊，一度出現限電危機，加上桃園連日發生停電事故，外界批評政府能源政策錯誤，台電總經理王耀庭宣告請辭負責...

中東戰爭擴大、國安基金會出手？ 財政部長說話了

台股今跌115.9點，連第二個交易日走跌，財委會立委羅明才問，中東戰爭擴大，是國安基金出手的選項嗎？財政部長莊翠雲說，若...

曾文生：10年停電次數降7成 感謝台電員工負重前行

近期停電事故引發討論，台電總經理王耀庭以請辭表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。