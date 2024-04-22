曾文生：10年停電次數降7成 感謝台電員工負重前行

近期停電事故引發討論，台電總經理王耀庭以請辭表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，台電過去10年間停電事故次數減少7成，後續會持續進行饋線自動化等工作，他也哽咽感謝2萬名員工負重前行。

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理一職以示負責，經過沈澱與思考，他今天召開記者會宣布決定留下，繼續為台電負責。

曾文生直言，全球沒有一家電力公司不會有線路故障，台電從2012年到現在，10年間停電事故發生次數，從2.1萬次降低至6000次，已減少7成停電事故，後續會持續進行饋線自動化，以及設備更新工作。

外界屢屢拿小動物釀停電指責台電，他表示，台灣重視生態環境，最近在台北市中心看到喜鵲、藍鵲，為減緩鳥類導致的停電事故，台電過年後便開始巡查，近年也成功降低築巢停電事故次數，成效顯著，若真的停電到你家，台電員工也會努力修復。

對於停電與發電準備量連結，曾文生指出，無限準備是一種選擇，每種準備都要付出成本，如同擔心車胎行走過程中遇到事故，準備2、3個備胎都是成本，需量反應則是減少成本的方法，若民眾對電價介意，此種做法可謂較為經濟，如何準備足夠備轉容量，在發生事故能維持系統運作才是重點。

外界關心電網強韌計畫預算應用，王耀庭表示，10年預算為新台幣5645億元，從電廠、輸電、配電端皆有，中間輸電端投資最多；之所以需要新建輸電線，是因應綠能增加與工廠用電，但建設非3、5年能看到成果，而是逐步改善，近年已新建多條輸電線，包含從大潭到林口電廠線路，將電力往北送並送至科學園區。

他進一步說明，至於桃園事故屬於最末端線路，全台有萬條線路，每一條都包含4000、5000用戶，故障點有幾千、幾萬個，基於科技限制，不容易事先看出，難免會發生事故。

曾文生也坦言，王耀庭20日一大早做出請辭決定，「作為台電兄弟姐妹，第一時間非常錯愕」，彼此之間都在互相聯絡，作為並肩作戰夥伴，慰留口吻是嚴厲的，「會覺得你怎能丟下不管」。

曾文生語帶哽咽表示，很多人想要聲量，但台電一點都不想聲量，「我們希望社會歲月靜好，沒有台電聲量」，感謝2萬名員工負重前行。

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