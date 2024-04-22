影／國民黨團呼籲錯誤的能源政策應修正、檢討
國民黨立院黨團今天舉行記者會，痛批民進黨能源政策錯誤，黨團書記長洪孟楷表示，台電總經理王耀庭請辭是為民進黨錯誤能源政策背鍋，但如果錯誤能源政策不改，再換一百個總經理也無濟於事。
針對台電近來表示，現在停電、跳電次數，比馬政府時期好很多，洪孟楷質疑台電偷偷修改停電、跳電的認定標準，所以次數才會大幅降低。洪孟楷說，與其美化表面數字，人民實際感受與真實狀況，才是台電左支右絀的能源政策，或電力不夠，才會那麼常跳電，也要求準總統賴清德與即將接任經濟部長的郭智輝應該跟國人講清楚，錯誤的能源政策要不要檢討、修正。
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