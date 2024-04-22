影／台電總經理王耀庭接受慰留 陳建仁：肯定台電的努力及付出

行政院院長陳建仁上午出席消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議，會前針對近期台電總經理王耀庭請辭相關議題回應，陳建仁批評在野黨及部分媒體誇大扭曲抹黑403地震後停電狀況，並表示會全力慰留王耀庭。

陳建仁指出，事實上正是因為有良好的能源政策，所以地震後的電力搶修才可以如此順利，並且外國媒體及電業專家對於台灣電力供應韌性及地震後快速恢復供電，都給予很高評價，陳建仁說，台灣這十年來每年事故停電次數，也降低了1萬5千多次。對於台電總經理王耀庭請辭，陳建仁肯定台電的努力及付出，也表示王耀庭是為了抗議外界不實指控才辭職抗議，令人不捨，因此會強力慰留。台電今天上午也在總公司舉行記者會，台電總經理王耀庭表示「我要為台電負責」接受慰留，未來去留交由新內閣決定。 行政院長陳建仁（中）表示，近期部分媒體及在野黨誇大403地震後的停電狀況，並間接讓台電總經理王耀庭請辭，陳建仁表示會全力慰留。記者曾原信／攝影

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