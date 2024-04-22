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房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%。國泰金控／提供
逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%。國泰金控／提供

房價如皮球，愈打彈愈高。國泰金控22日發布2024年4月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化與住宅政策影響」，對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，72.2%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加13.8個百分點。

國泰金指出，調查更顯示，52.1%民眾預期房價漲幅介於3-10%、較前次調查增加6.8個百分點；4.3%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查減少6個百分點。整體而言，民眾對於房價上漲的預期去年10月調查時更強。

行政院會於2023年9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，立法院同年12月三讀通過，將在2024年7月上路，2025年5月開徵。針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，國泰金調查結果顯示：62%的民眾認為政策對買房意願無影響。

國泰金分析，目前居住處所為承租的群體中有24.1%會因為本政策而提升買房意願，高於全體民眾的19.1%，而目前居住處所為自有或『共』有的群體則有22.1%則會因為本政策而降低買房意願，高於全體民眾的18.9%。

由於調查期間內，美國經濟數據優於預期，市場對主要央行降息預期減弱，國際股市區間震盪。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走降至18.6 (3月：25.3)，風險偏好指數下跌至20 (3月：24.7)。

此外，主計總處今年2月預估台灣2024年經濟成長率3.43%，通貨膨脹率1.85%，調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.36%，有69%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

房價

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