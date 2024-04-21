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台電救415停電危機 每度12元超高價買電

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView

image source：示意圖／ChatGPT

文／吳宜臻

從4月15日起，北台灣部分地區頻繁出現跳電或停電情況，受影響的包括桃園市的大園、中壢青埔、龜山、平鎮以及藝文特區和龍潭，有上萬戶受到影響，網友表示「桃園是被詛咒了嗎？」「一直偷電壓，終於偷到炸裂了嗎」、「笑死，能源政策紙糊的」、「台積電在就不會跳了」。

解決415限電危機成本曝光！網友：搞到虧幾千億還缺電

15日晚間台電的四部機組接連出現故障問題，加上夜間缺乏太陽能發電，造成電力供應吃緊，備轉容量率一度低至3％，北台灣瀕臨停電、限電危機，後來因應此情況，台電啟動需量競價，向用電大戶請求支援，包含台積電、核一核二廠，以及台中渦輪柴油發電、水力發電，但是成本為何？國民黨立委楊瓊瓔18日在經濟委員會上針對限電危機，質詢經濟部長王美花和台電總經理王耀庭，當楊瓊瓔詢問台電花了多少成本解決這次的危機時，王耀庭回應有的8元比較貴的大約10元，臨時調度有彈性兩成，最貴有到12元，至於總成本花了多少？王耀庭表示「我們還沒有算」。

image source：PTT

對於這樣高成本的買電行為，有網友憤怒發文表示，「台電買一度12元的電，卻漲電價？」貼文一出引起一票網友共鳴，「超級貴的價格買電」、「合法搶台電再讓全民去補」、「重點不是一度多少錢，而是明明缺電」、「不漲電價哪裡有錢買12元的電？」「搞到虧幾千億還缺電」「拿政府補助開發綠電再加價賣給政府」；也有網友護航表示「臨時購買的才會比較貴，臨時買的會貴很正常吧」、「這個購電價不就剛好說明發電成本有多貴」、「臨時調度的電價格會一樣嗎？」

「夏季電價」一週熱門關鍵字出爐！限電、跳電、缺電皆上榜

房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一週（2024/04/12~2024/04/18）討論「夏季電價」，網友關注除了聚焦在用電量、用電高峰、再生能源、核電、太陽能、綠電、光電，也在討論限電、跳電、缺電、停電、政策等關鍵字，網友認為「核電蓋起來」、「漲大家的電價，綠能最大贏家」、「吹很高的綠電跟儲電在幹嘛？」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台電於4月調漲電價後，平均電價為每度3.4518元。然而，為避免實施分區限電，台電此次以天花板價向大用戶調度電力，付出相當大的代價。夏天的用電高峰即將來臨，當被問到緊急調度的機制是否會時常上演，有無配套措施時，王耀庭回應機組都是利用非夏季做維修，並承諾6月前所有機組會陸續恢復。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月12日至2024年04月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『夏季電價』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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