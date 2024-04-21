新聞眼／政府廢核 台電頂罪

「鐵打的衙門、流水的官」，這句話用在蔡政府、經濟部長與台電總經理，再貼切不過。

準內閣上任在即、新經濟部長人選才剛宣布，台電總經理王耀庭昨日卻無預警請辭，讓他辭職的導火線不是調漲電價的壓力，卻是四一五限電危機、四一六後桃園市連續多日無預警停電、民怨沸騰；但讓王耀庭掛冠歸里的，其實是執政黨與現任經長的不作為，以及對能源政策的剛愎自用。這是即將上任的新任經濟部長，必須重新權衡的問題根本。

電價審議會宣布四月起調漲電價百分之十一，雖是連續三年調漲電價，台電官方粉專本想淡化電價上漲的衝擊，圖卡說明卻砸自己的腳，外界嘲諷台電是要全國麵包店一律半夜烤麵包，搞得台電代理董事長、經濟部次長曾文生不斷道歉。

四月三日花蓮大地震，停電範圍局限在花蓮，正當民眾對台電滿意，民進黨名嘴管不住嘴，趁機誇讚是推動能源轉型成功，掩埋台電為強韌電網所做的努力。

真正引爆四一五限電危機問題，是來自民進黨堅持廢核的能源轉型，導致基載電力缺乏，四月天氣好時，下午二時的太陽能發電貢獻可達百分之廿五，但四一五那天台電少點運氣，大潭八號機與明潭四、五、六號機集中在傍晚六點前後跳脫，正是太陽光電逐漸歸零時刻，如果沒有需量反應措施緊急反向買電，限電危機一觸即發。

當天傍晚備轉容量率一度降至百分之三，台電緊急向用電大戶調徵電力，依照需量反應機制合約彈性加碼二成向大戶購回電力，度過北區或全國限電危機。

有危機但沒出事，本是功績一件，卻被立法委員抓出兩大問題。一是台電內部簡訊，內容直指四一五當晚七點就有準備限電，經濟部長王美花卻說不知情，最後還傳出要調查誰洩密。另一是立委問出台電向用電大戶請求支援電力，一度電最高買到十二元天價，總共花多少錢？王耀庭隔天才說花費二千四百萬元，遭批高價買電，變成壓垮王耀庭辭職的最後一根稻草。

歸根究底，是民進黨的能源政策停留在四十年前的反核，能源政策墨守成規，台電供電走鋼索恐成無可避免的日常，成為民進黨的替罪羔羊。

王耀庭意外請辭，是給來自產業界的新任經長郭智輝一記警鐘，準閣員究竟該採取什麼政策，才能讓全民和企業安居、讓台電人樂業？

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