台電晚間再喊不公！遺憾天災停電被操作成缺電 曝光冒險進災區支援搶機組

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聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電總經理王耀庭要請辭，經濟部與行政院聯手強力慰留。圖／聯合報系資料照
台電總經理王耀庭要請辭，經濟部與行政院聯手強力慰留。圖／聯合報系資料照

台電總經理王耀庭20日拋出請辭震撼彈，一整天經濟部都在強力慰留，行政院長陳建仁也親自出馬，留訊息打電話希望王耀庭能留下來。台電晚間再發新聞稿表示，無論是天災影響系統供電能力，或是配電線路故障，並非台灣獨有，而是世界各國電業都會面臨的問題，被政治操作扭曲為缺電、導致問題失焦無法理性討論，令人遺憾。

台電說明，0403地震造成多部發電機組跳脫、受損，雖然大部分在短期內即修復完畢、歸隊供電，但仍有少數機組因損傷較嚴重及受餘震影響，修復時間較長，以致4月15日傍晚出現供電較為緊澀的情形，面對天災帶來的挑戰，台電同仁第一時間投入搶修機組，甚至搭乘直升機支援花蓮民營和平電廠，同時調度同仁也靈活運用各種資源確保供電穩定。

台電強調，隨著強化電網韌性計畫推動設備汰舊換新等措施，配電事故次數已逐年減少，以今年1月到3月為例，全台累計發生配電事故1224次，相較於10年前同期的2938次，下降將近6成，台電了解每一次事故停電都會造成民眾不便，但也期盼社會肯定同仁搶修及減少事故次數的努力。

台電表示，他們已利用各種手段調度電力資源，防止震災影響供電造成大規模停電，天災挑戰及台電同仁的努力不該被政治扭曲為缺電，且配電事故次數確實逐年下降，區域性停跳電與缺電無關。

供電 台電 缺電

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