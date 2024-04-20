快訊

「不能太有同理心」天天看謎片 性影像下架工作內容首曝光

行動電源怎麼挑才安心？10點注意事項一次看 別陷入電池容量、體積迷思

全力挺總座王耀庭留任 台電工會沉重發聲：他忍辱承擔所有責難

台電總座王耀庭請辭！陳建仁親致電打氣「通話內容曝」 再請經部強力慰留

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台電總經理王耀庭。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
台電總經理王耀庭。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

有關台電總經理王耀庭因近日供電意外請辭一事，行政院發言人林子倫20日表示，在此次403地震後，全國有部分區域受到地震影響，造成發電、配電設備故障而發生停電意外，他轉述，陳建仁院長認為幸好有王耀庭坐鎮指揮，帶領優秀的台電全體同仁勇敢面對挑戰，才能在很短的時間內搶救復電，相當不簡單，陳揆也特別致電並傳訊為王耀庭加油打氣，並請經濟部強力慰留。

林子倫指出，此次403地震後，政府傾全力投入復原重建工作，部分電廠及變電站因強震而有發生停電及饋線跳脫情形，造成機組停機，在地震當日以台中以及震央所在地花蓮較為嚴重，不過有賴於政府近年的能源轉型政策，發展再生能源讓儲能設備持續增加，以及在台電同仁的積極搶修與調度下，在很快的時間就克服這樣的緊急狀況，即時恢復供電；而近日在部分區域的配電系統停電事故，除了設備故障外，也是因為大雷雨或是樹枝壓到電線導致，類似的事故停電與十年前比較，一年減少將近一萬五千次，台電同仁也快速搶修、不分晝夜努力，在最短時間內恢復供電。

林子倫表示，近日在野黨持續將地震所造成的短暫停電，誇大、抹黑、扭曲成是缺電所造成的問題，打擊台電全體同仁士氣，抹煞台電同仁日以繼夜的努力，陳院長為此感到不平與不捨，特別是在王總經理的帶領下，台電也已盡最大努力進行全面電力系統的災後盤點，並且超前部署進行檢查，一旦發現地震造成的損害，就立即處理修復，使得相關復電工作得以及時搶救完成。

林子倫指出，陳建仁對於王耀庭的專業以及指揮調度能力非常重視，稍早也已致電並傳訊鼓勵王耀庭，希望他能夠不受謠言所動搖，為台電的名譽與未來繼續留任，另也請經濟部務必強力慰留王耀庭，為國家留下好人才。

停電 台電 地震

延伸閱讀

桃園頻傳停電…王耀庭請辭 張善政：這不是一個台電總經理可解決的問題

台電總經理請辭 林憶君：520前脫身、不替錯誤政策背鍋

相關新聞

不捨在野抹煞台電努力 陳建仁親致電王耀庭加油打氣、請經濟部慰留

台電15日一度傳出供電吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今宣布請辭負責，行政院指出，近日在野黨將地震造成的...

烹調技檢免衛生講習遭外界質疑 勞動部：未降低食安衛生要求

日前的寶林茶室等一連串食安風暴，引發民眾對食安的關注，有民眾向監察院陳情指，勞動部修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規...

全力相挺王耀庭留任 台電工會沉重發聲：他忍辱負重承擔所有責難

台電總經理王耀庭請辭，台電工會今日發出公開聲明，強調要「全力相挺忍辱負重的王總經理」。

不滿被當政治工具！台電：地震、颱風努力供電 地區事故停電持續減少

台電今日發布新聞稿指出，0403發生規模七以上地震，台灣未發生大規模停電，近期因地震造成機組受損，或是臨時故障跳脫，台電...

台電總經理請辭 林憶君：520前脫身、不替錯誤政策背鍋

近日停電事件頻傳，引發民怨，台電總經理王耀庭今天請辭，民眾黨立委林憶君替王耀庭抱屈，認為該請辭的是王美花等主責的政務官，...

台電晚間再喊不公！遺憾天災停電被操作成缺電 曝光冒險進災區支援搶機組

台電總經理王耀庭20日拋出請辭震撼彈，一整天經濟部都在強力慰留，行政院長陳建仁也親自出馬，留訊息打電話希望王耀庭能留下來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。