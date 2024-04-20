台電總座王耀庭請辭！陳建仁親致電打氣「通話內容曝」 再請經部強力慰留

有關台電總經理王耀庭因近日供電意外請辭一事，行政院發言人林子倫20日表示，在此次403地震後，全國有部分區域受到地震影響，造成發電、配電設備故障而發生停電意外，他轉述，陳建仁院長認為幸好有王耀庭坐鎮指揮，帶領優秀的台電全體同仁勇敢面對挑戰，才能在很短的時間內搶救復電，相當不簡單，陳揆也特別致電並傳訊為王耀庭加油打氣，並請經濟部強力慰留。

林子倫指出，此次403地震後，政府傾全力投入復原重建工作，部分電廠及變電站因強震而有發生停電及饋線跳脫情形，造成機組停機，在地震當日以台中以及震央所在地花蓮較為嚴重，不過有賴於政府近年的能源轉型政策，發展再生能源讓儲能設備持續增加，以及在台電同仁的積極搶修與調度下，在很快的時間就克服這樣的緊急狀況，即時恢復供電；而近日在部分區域的配電系統停電事故，除了設備故障外，也是因為大雷雨或是樹枝壓到電線導致，類似的事故停電與十年前比較，一年減少將近一萬五千次，台電同仁也快速搶修、不分晝夜努力，在最短時間內恢復供電。

林子倫表示，近日在野黨持續將地震所造成的短暫停電，誇大、抹黑、扭曲成是缺電所造成的問題，打擊台電全體同仁士氣，抹煞台電同仁日以繼夜的努力，陳院長為此感到不平與不捨，特別是在王總經理的帶領下，台電也已盡最大努力進行全面電力系統的災後盤點，並且超前部署進行檢查，一旦發現地震造成的損害，就立即處理修復，使得相關復電工作得以及時搶救完成。

林子倫指出，陳建仁對於王耀庭的專業以及指揮調度能力非常重視，稍早也已致電並傳訊鼓勵王耀庭，希望他能夠不受謠言所動搖，為台電的名譽與未來繼續留任，另也請經濟部務必強力慰留王耀庭，為國家留下好人才。

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