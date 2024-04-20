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全力挺總座王耀庭留任 台電工會沉重發聲：他忍辱承擔所有責難

王耀庭請辭總經理 台電工會相挺留任：不希望讓台電又犧牲一位優秀領導者

中央社／ 台北20日電
台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今天宣布請辭負責。圖／中央社資料照
台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今天宣布請辭負責。圖／中央社資料照

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今天宣布請辭負責；除經濟部正努力慰留，台電工會也發布聲明表示不捨，全力相挺王耀庭留任。

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭今天上午表示將請辭台電總經理一職以示負責，經濟部目前還在努力慰留中，並強調王耀庭這段期間帶領台電在前線努力，不捨台電陷入政治攻防。

台電工會理事長吳有彬今天也發布聲明表示，4月3日花蓮發生規模逾7強震，全台35萬戶停電，台電隨即投入逾6000人次搶修，地震後1個小時7成恢復供電、2個小時後9成恢復正常，順利挺過地震襲擊。

工會指出，此次地震能快速恢復供電，有賴台電調度得宜，讓供電系統免於全面潰停限電危機，內行人皆知，此為非常具挑戰性的任務。

工會表示，近期又發生幾起小規模停電事故，台電一如既往快速投入搶修工作，卻遭受不實分區輪流停電簡訊困擾，且在有心人故意放大、炒作情形下，造成各界對台電供電穩定的諸多疑慮及不信任。

對於王耀庭向外界致歉並請辭台電總經理，台電工會強調，政府及台電所有職員均十分錯愕並萬分不捨，王耀庭敢於任事、勇於承擔，前年303事件已讓台電折損2位優秀主管，「此次難道又要讓台電犧牲一位優秀領導者嗎？」

工會表示，強力慰留王耀庭，不應為莫須有罪名讓總經理下台，引發台電職員憤懣與不安，而造成台電內部不安定；台電工會相挺王耀庭，盼共同為捍衛台電工作尊嚴而努力。

供電 停電 台電

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