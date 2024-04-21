勞參率性別差距 逐漸縮小
觀察我國兩性勞動力參與率，女性2022年勞動力參與率為51.6%，十年來上升1.4個百分點，雖歷年女性勞參率低於男性，但女性勞參率有逐年穩定成長趨勢。
而2022年男性勞動參與率為67.1%，十年上升0.3個百分點。
行政院1月發布「2024年性別圖像」顯示，近年男性勞參率於最高（2019年）與最低（2013年）間的0.6個百分點內上下波動，使勞參率性別差距逐漸縮小，從2012年差距16.6個百分點，縮小至2022年15.5個百分點，近十年縮小了1.1個百分點，顯示女性在職場上的參與度已逐步提升。
若按年齡組別觀察，近20年女性勞動力參與率除15至19歲及20至24歲等年齡區間因教育程度提升、求學年限延長而下降或微幅提升外，剩餘各年齡層均呈明顯上升趨勢，尤其女性勞動力參與率50至54歲及45至49歲組別，於20年間分別上升22.7個及21.2個百分點較高，顯示近年中高齡女性勞動力參與率明顯提升。
至於男性方面，各年齡層男性勞動力參與率於20年間呈微幅上升，50至54歲者上升5個百分點為最高，45至49歲上升4.2個百分點次之，15至19歲因求學階段延長亦呈現下降情形。
另外政府近年推動性別友善職場，並鼓勵男性共同分擔家務，同時優化育嬰留停津貼政策，男性申請育嬰留停的比率成長，2022年達25.2%，創立年新高，然而，女性進入婚育階段後選擇離開職場回歸家庭照顧小孩的選擇，仍難以扭轉，未來如何將女性續留職場，將是政府努力目標。
▪ 「沒休閒公設大樓」哪裡找？ 內行解答公設比曝：數量比想像中多
▪ 孩子外地讀碩2年「棄租屋買套房」更好？ 過來人爽曝：買3房漲4成
▪ 全台房貸負擔率再創新高！新竹縣首度破4成 買房更辛苦了
▪ 他怨預售屋交屋沒鋪地板 眾人反力挺建商：還幫你省錢
▪ 房市熱潮再現 購屋怕「住套房」？專家：三招自保
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言