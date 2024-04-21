勞參率性別差距 逐漸縮小

觀察我國兩性勞動力參與率，女性2022年勞動力參與率為51.6%，十年來上升1.4個百分點，雖歷年女性勞參率低於男性，但女性勞參率有逐年穩定成長趨勢。

而2022年男性勞動參與率為67.1%，十年上升0.3個百分點。

行政院1月發布「2024年性別圖像」顯示，近年男性勞參率於最高（2019年）與最低（2013年）間的0.6個百分點內上下波動，使勞參率性別差距逐漸縮小，從2012年差距16.6個百分點，縮小至2022年15.5個百分點，近十年縮小了1.1個百分點，顯示女性在職場上的參與度已逐步提升。

若按年齡組別觀察，近20年女性勞動力參與率除15至19歲及20至24歲等年齡區間因教育程度提升、求學年限延長而下降或微幅提升外，剩餘各年齡層均呈明顯上升趨勢，尤其女性勞動力參與率50至54歲及45至49歲組別，於20年間分別上升22.7個及21.2個百分點較高，顯示近年中高齡女性勞動力參與率明顯提升。

至於男性方面，各年齡層男性勞動力參與率於20年間呈微幅上升，50至54歲者上升5個百分點為最高，45至49歲上升4.2個百分點次之，15至19歲因求學階段延長亦呈現下降情形。

另外政府近年推動性別友善職場，並鼓勵男性共同分擔家務，同時優化育嬰留停津貼政策，男性申請育嬰留停的比率成長，2022年達25.2%，創立年新高，然而，女性進入婚育階段後選擇離開職場回歸家庭照顧小孩的選擇，仍難以扭轉，未來如何將女性續留職場，將是政府努力目標。

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