快訊

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

不滿被當政治工具！台電：地震、颱風努力供電 地區事故停電持續減少

聯合報／ 記者陳儷方鍾張涵／即時報導
台電表示，外界不該把台電作為政治攻防工具，少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。圖／聯合報系資料照片
台電表示，外界不該把台電作為政治攻防工具，少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。圖／聯合報系資料照片

台電今日發布新聞稿指出，0403發生規模七以上地震，台灣未發生大規模停電，近期因地震造成機組受損，或是臨時故障跳脫，台電努力調度維持供電。至於外界關切的事故停電，包括桃園情況與設備故障及大雷雨有關，台電也努力搶修及更換設備，2023年的事故停電次數跟2012年比更是降低七成、少了將近一萬五千次，每一次停電都是不便，台電應該要持續做得更好，但也不該把台電作為政治攻防工具，少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。

台電說明，403強震對發電機組設備造成損害，當日影響超過37萬用戶數，後續接連餘震更加劇了機組內傷跟修復困難。台電動員超過6,500人次全力搶修，地震發生後4小時內，已經恢復了超過95%的停電戶數，更在12小時內達到99.7％的復電比率。台電人在最前線致力修復地震重災區的電力供應，努力不應被抹滅。

至於區域設備故障，也就是配電系統的停電事故，台電分析，從2012年的21,019次持續降低至2023年的6133次，十年來降低七成，若是跟2022年的8140次相比，降幅亦達近25%，也是十年來改善幅度最大的一年。

未來也將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

台電仍要說明，光是配電系統就包含43萬公里線路、逾百萬具變壓器、供電開關、以及上千萬個絕緣礙子等設備，當某一處設備遭遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、導致小範圍停電。露天的電線會遇到動物影響，地下的電纜故障也會因為要挖開路面，而需要更多修復時間，但台電人都在前線緊急修復。

台電表示，部分政治口水，將配電事故詮釋成缺電，把用了好幾十年的需求管理抹黑曲解，都對電業同仁不公平，也請大家在看到台電同仁深入重災區，在斷垣殘壁間搶修的身影時，除了繼續鞭策台電進步外，也給台電人打拚精神一些公道。

台中電廠7號機因地震，導致鍋爐管排弱化，並因破管停機檢修。圖／取自台電網站
台中電廠7號機因地震，導致鍋爐管排弱化，並因破管停機檢修。圖／取自台電網站

供電 停電 台電 地震

延伸閱讀

暨南大學昨晚至今晨跳電逾40次！學生崩潰：4小時打的報告全沒了

台電總經理因跳電請辭 蔣萬安：不是換幾個人就可解決

影／台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

桃園頻傳停電…王耀庭請辭 張善政：這不是一個台電總經理可解決的問題

相關新聞

統一集團羅智先：股市發展緊張 全球經濟需求脆弱

統一（1216）集團董事長羅智先今（20）日表示，統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」希望能成為一個...

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

近日停電事件頻傳，台電總經理王耀庭請辭，經濟部長王美花、台電董事長曾文生等人慰留中。國民黨立委許宇甄批評「該走的人賴著不...

沒限電還被不信任…台電總座王耀庭請辭 經濟部慰留中

近日停電事件頻傳，廣受外界批評，台電總經理王耀庭請辭，經濟部王美花部長、經濟部次長、台電董事長曾文生持續慰留中。王耀庭則...

張啓楷：向企業購電不能變常態 真要廢掉核能發電？

近日停電事件頻傳，台電總經理王耀庭今天請辭獲慰留。民眾黨立委張啓楷表示，台電推動需量競價，這次向大企業購電，是緊急狀態的...

台電：地震、颱風努力供電 地區事故停電持續減少

台電今日發布新聞稿指出，0403發生規模七以上地震，台灣未發生大規模停電，近期因地震造成機組受損，或是臨時故障跳脫，台電...

台電總經理請辭 林憶君：520前脫身 不替錯誤政策背鍋

近日停電事件頻傳，引發民怨，台電總經理王耀庭今天請辭，民眾黨立委林憶君替王耀庭抱屈，認為該請辭的是王美花等主責的政務官，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。