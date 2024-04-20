統一集團羅智先：股市發展緊張 全球經濟需求脆弱

統一（1216）集團董事長羅智先今（20）日表示，統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」希望能成為一個和消費者互動的平台，也藉此來看超商還有什麼服務可以優化。他笑稱，難得有一塊這麼完整的土地在市區，可以集結旗下四大零售事業，而且不怕被房東趕，因為這塊地是創辦人高清愿家族公司持有的土地，讓我們在這新的重劃區可以做很多的嘗試和試驗。

近期國際利空頻傳、股市動盪，羅智先說，全世界對股市發展都很緊張，以經濟基本面來講，資本市場和實際商業價值背離，全球經濟需求相對脆弱，股市大跌是因需求沒有大家預估的那麼高，事實上，供應鏈從疫情到現在還沒有恢復，加上地緣政治，以及美國國債問題，整體宏觀經濟讓人看不懂。不過，宏觀經濟和生活產業還是有點距離，民生生活基本產業的波動不會太快、太大，如果連民生產業也感受到緊張氛圍，那整體情勢就真的非常緊張了。

至於「Par K* Avenue」的命名，羅智先說，因為商場對面就是公園，希望把公園綠意延伸到商場，商場名稱當中的「K」則是為了紀念這塊地的所有人、集團的創辦人，未來也希望這間商場能成為一個實驗區，提供各式各樣、集團過去沒有做過的事情，去思考哪些服務與商品適合留在店鋪，哪些適合放到線上。

近年來7-ELEVEN幾乎一年一大店，羅智先也透露，7-ELEVEN第7000店將會在今年7月11日開出，落腳地點保密。不過，他也說，今年在台南會有很多新的里程碑，配合建城400年，加上統一是台南起家的公司，內部很多指標店會從這邊思考。

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