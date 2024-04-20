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印度移工MOU 立院改審查
勞動部函送我國與印度簽署勞工合作備忘錄（MOU），昨於立法院會上，經國民黨團、民眾黨團主張備查改審查，現場立委無異議，全案交衛環委員會審查。衛環委員會召委、國民黨立委王育敏表示，她一定會排案討論，呼籲政府應有相關配套，再引進新的國家的移工。行政院官員表示，對於立院就相關議案審查程序及職權行使，政院皆予以尊重。
王育敏表示，逃逸移工問題嚴重，應有相關配套措施，而非一直引進移工。許多勞工團體在意引進移工制度，因許多移工有被剝削情況，若自新的國家引進移工，能否引進更好的職聘制度，進一步保障移工，避免再度被剝削。新政策實行前，須針對疑慮與先前的問題，想好對策因應方式，才能談開放。
民進黨團書記長莊瑞雄說，缺工是事實，企業界真的有需求，若用偏見看待引進印度移工態度不對，送委員會改審查沒麼大不了，讓內容更透明，要藉此大作文章的人大可不必。
我國與印度MOU改審查，勞動部官員表示，後續將配合在衛環委員會做說明、回應，但如果涉及調整、修正MOU內容，恐怕必須回頭跟印度方重啟談判，需要進一步跟外交部研議。
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