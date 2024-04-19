大陸宣布20日起對台聚碳酸酯徵反傾銷稅 經濟部回應了
大陸商務部19日宣布，對原產於台灣的進口聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）反傾銷調查結果，認定「存在傾銷」，20日起對該產品徵收反傾銷稅，經濟部貿易署表示，我國部分業者為9%；部分業者為12.2%，其餘台灣業者為22.4%。
有關大陸商務部公告對我國聚碳酸酯反傾銷調查終裁決定課稅，貿易署今晚做出四點說明。
1.中方於2024年4月19日公告本案終判結果，認定自我國進口之聚碳酸酯存在傾銷，對產業造成實質損害，自2024年4月20日起徵收反傾銷稅。我國部分業者為9%；部分業者為12.2%，其餘台灣業者為22.4%。
2.從2023年8月14日公告初判結果觀察，我應訴廠商終判稅率已降低，由約17%降至9%-12.2%。
3.經濟部於2022年12月上旬中方展開調查時即鼓勵我業者積極應訴，亦補助業者聘雇律師協助應訴之部分費用，在業者積極配合提供有利證據下已爭取到終判裁定較低稅率。
4.為因應中國石化產能過剩情形，經濟部將持續協助業者分散市場，透過異業結盟，產業鏈結新興市場，協助受影響企業拓展商機，開拓藍海市場。例如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場。另將積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升我國產品在國際市場的競爭力。
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