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以色列飛彈攻擊台股崩跌 林啟超：留意油價推升通膨

中央社／ 台北19日電

利空衝擊台股今天狂洩774點創單日最大跌點，國際世華銀行首席經濟學家林啟超分析，台積電下修全球半導體展望，以及以色列飛彈攻擊讓資本市場彌漫避險情緒，預料股市短期承壓，若衝突延續逾2週或擴大範圍，應留意3件事，包括國際油價走勢、通膨推遲美國降息以及股市面臨修正。

台積電18日法說會釋出「3個下修」，全球半導體、晶圓代工與車用市場展望將不如預期，再加上以色列飛彈攻擊，引發中東緊張局勢再升溫，衝擊台股今天盤中重挫1009點，終場收跌774點，改寫台股單日最大跌點。

林啟超透過國泰金控媒體群組發布看法，他指出，台積電法說會下修今年半導體展望，以及今早以色列發射飛彈，擊中伊朗第三大城伊斯法罕近機場設施，造成早盤風險趨避。

林啟超認為，戰事升高但細節未明，使短線避險資產有一定支撐。目前仍未清楚以色列攻擊幅度、範圍及伊朗後續因應，不確定性將使未來數日市場彌漫趨避情緒、信心疲軟，讓股市短期有壓，但避險資產如公債、油金及美元有一定支撐。

林啟超進一步分析，若衝突事件延續逾2週或擴大範圍，則應關注3件事。首先應關注國際油價是否推高，特別在2023年5至6月油價每桶平均僅71美元，對未來2個月的通膨將有基期的負面影響。

第2，在通膨因素干擾之下，一方面可能會推遲聯美國聯準會（Fed）降息的時間點，另一方面利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道。第3則是股市過去數月熱絡及乖離加大，將在企業盈餘及評價面臨雙修下，進入修正沈澱期。

以色列 台積電 國際油價

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