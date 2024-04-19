經部發布2023年「車輛油耗指南」 各車類省油排名出爐

經濟部能源署19日公布2023年「車輛油耗指南」，非電動車類省油排名中，小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里；商用車則以三陽公司生產之TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均行駛21.1公里。

另外機車能源效率的排名，係採「機車燃料消耗量試驗方法」進行測試，以捷摩特公司引進的HONDA SUPER CUB 110 PRO 109c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛80.7公里。

能源署表示，為便利民眾選購高能源效率的車輛，除定期於網路公布每月最新認證的車型能效資訊，每年也會將相關資料彙整成「車輛油耗指南」提供民眾參考。另為鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，2023年「車輛油耗指南」亦收錄已完成測試及認證的電動車輛能效資訊。

能源署表示，駕駛車輛要達到節能減碳，除慎選節能的車型外，正確的駕駛習慣及定期的保養維護也很重要，例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間怠速等，都是節能駕駛的好習慣。

能源署強調，2023年「車輛油耗指南」所公布的能源效率測試值，是在實驗室的特定環境與條件下測得，民眾在道路上行駛時，因受天候、路況、塞車、使用空調系統，甚至駕駛習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油或每度電於道路上行駛的公里數，會低於該指南所公布之能源效率測試值。

2023年「車輛油耗指南」刊登於能源署網站之首頁 > 認識能源署 > 政府資訊公開 > 施政計畫、業務統計、研究報告 > 能源技術(再生能源、節約能源) > 業務統計項下，歡迎各界下載利用。如需查詢特定車型油耗資訊，亦可上「車輛耗能研究網站」，點選「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」。

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