為拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電…總座坦承天花板價

四月十五日傍晚台電一連四部機組跳電，導致電力供應吃緊，為了避免引發限電危機，台電緊急向用電大戶高價買電，台電總經理王耀庭昨天坦承，最貴買到每度十二元；這已是需量競價機制的「天花板價」。至於台電這次總共花了多少錢調度電力？王耀庭說，台電還沒算。

十五日傍晚五時許，大潭八號機跳脫，損失一一○萬瓩電力供應，備轉容量低至百分之三，全台瀕臨分區限電危機；到了傍晚六時許，明潭四、五、六號機一起跳機，再損約八十萬瓩供電能力。台電除了立即「水力全開」、啟動核電廠內柴油發電機，也祭出需量競價機制，花大錢向民間大戶買電。

立委楊瓊瓔昨天在立法院經濟委員會質詢這次限電危機用電大戶配合支援發電的狀況，以及台電付出多大代價。王耀庭答詢指出，「有的大概八元，有的是比較貴的是十元」。楊瓊瓔進一步追問，是不是有一度十二元的電價？王耀庭才說「有」，表示臨時調度過來的有用到十二元。

台電表示，「需量競價措施」是指系統高載時期，開放用電戶把省下來的電回賣給台電，並由用戶出價競標，台電則採愈低報價者先得標方式決定得標者。台電四月起調漲電價後，平均電價為三點四五一八元，去年○四一八也發生備轉容量過低瀕臨限電事件，台電需量競價以每度十元「流血價」向民間購電，當時就引發不少批評聲浪；這次以高達十二元購電，更是引發非議。

今年首度 台電緊急加價購電

台電副總經理蔡志孟表示，需量競價是常態措施，平常是前一天決定隔天的採購量價，每年四月會開始有此需求，並涵蓋整個夏月時間，十五日因供電出現緊急狀況，而臨時加價兩成向大用電戶買回電力，這是今年以來第一次因緊急需求而加價購買。

蔡志孟說，需量競價的對象主要是高壓以上的大用戶，標價上限為十元，也就是零元至十元都可以，業者可以自由報價，價低者優先得標；若是台電臨時有急用，可彈性加碼二成回購。此外，台電也曾經以每度十二元的價格緊急向客戶調用電力，此次緊急支援的大用電戶有幾百家，規模有大有小，而且用戶是否真的有降低用電量或是降多少用電量，台電需要讀表才知道，才會算錢給配合的客戶。

桃園苦主 連三天五次大停電

不過，雖然○四一五台電天價買電「拆彈」，但桃園卻成了最大苦主，從十六日以來已連三天五次大停電，影響近三萬戶；昨晚九時四十四分，台北市東區突然停電，約七二二戶受影響，台北市產業局表示，初步了解是建國變電所第五十二號饋線之分歧線路事故停電。

而桃園石門水庫蓄水率也僅百分之廿四，雖然昨天北台灣降下大雨，挹注卻有限。

桃園市長張善政前天不滿砲轟中央能源政策「荒腔走板」，昨天桃園副市長蘇俊賓也喊話中央，準總統賴清德提出「桃竹苗大矽谷計畫」，但電力與水資源部署與規畫落差太大，中央追求亮點產業計畫時不該忘記配套。台電昨天傍晚道歉，並承諾加速建置饋線自動化系統，降低停電影響。

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