快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

準經長郭智輝：核電延役須全民認同 承諾上任後會提出完整報告

經濟日報／ 記者吳秉鍇／嘉義報導
崇越集團董事長、準經長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片
崇越集團董事長、準經長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片

經濟部長、崇越（5434）集團董事長郭智輝昨（18）日回應台灣缺電問題，他承諾，上任後將提出一套完整的報告、對外詳細說明。有關核電是否延役，郭智輝強調，目標是完成「總統指示」，跟所有用戶、鄰居多加溝通，如果需要延役也希望取得全民的認同。

郭智輝昨日為崇越石英朴子新廠落成剪綵做以上表示。郭智輝說，針對國內水電不足的問題，他16日起開始拜訪各個產業，特別是對水電比較急迫的業界，訪問的對象主要是企業主、供應鏈和學校的專業教授。

綜合這些意見，他將在上任後提出一套完整的報告，包括台灣是不是缺電？需要多少電才能滿足產業需求？對外做詳細說明。

對於核電是否延役的問題，郭智輝認為，截至目前為止，他個人還無法判斷，若（核電廠）真的需要延役，也希望取得全民的認同。他強調來自民間，會循序漸進來做，目標就是完成「總統指示」和所有用戶與鄰居多溝通，然後在安全無虞下，才可以做決定。

據了解，穩定供電是經濟部長首要任務，而在新內閣520即將上任前，桃園市近日連續三天停電五次，包括桃園、中壢、大園、八德、龍潭、平鎮等區先後遭殃，有的區還是一停再停，引來民怨。

首當其衝的桃園市長張善政批中央的能源政策荒腔走板，造成意外跳電的現象越來越頻繁，一點都不意外。他並指台電財務不健全，導致系統維護、基礎措施都無法做到位。

令人心驚的是，台電15日的備轉容量率於晚間6時至7時用電尖峰，一度掉到僅剩2.8%；主因為403地震損壞機組和平電電廠機組未修好，中火兩部機組破管，當天下午大潭新8號號機組同時也跳機，以致全國電力拉警報。

最後，台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場停電風暴。

產業界關注的是，核三廠1號機即將在今年7月除役，對於產業界殷殷期盼核電延役、重啟核能，如何回應產業界意見，將是經長上任首道課題。此外，經濟部離岸風電區塊開發3-1期、3-2期都面臨艱鉅情勢，如何能順利推動能源轉型，將會是郭智輝一大挑戰。

台電 核電廠 經濟部

延伸閱讀

準經長郭智輝提台灣缺電問題 目標是完成「總統指示」

影／核電是否延役？準經濟部長郭智輝：如果需要會取得全民認同

準經長郭智輝：上任後將優先滿足電力急迫產業用電需求

新經長郭智輝還未上任 在野質疑適任、綠委擔憂要王美花「技術指導」

相關新聞

為拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電…總座坦承天花板價

四月十五日傍晚台電一連四部機組跳電，導致電力供應吃緊，為了避免引發限電危機，台電緊急向用電大戶高價買電，台電總經理王耀庭...

觀察站／5千億強韌電網 不堪雷雨一擊

台灣發生地震、或是下暴雨都不是新鮮事，但這次花蓮強震，加上這幾天的大雨，卻暴露出國內電力系統韌性不足的缺失。問題是，政府...

未聞限電？ 台電簡訊打臉經濟部長

四一五北台灣險些限電，經濟部長王美花昨日於立法院經濟委員會備詢時坦承，當日備轉容量僅約百分之三點二，但沒有聽說限電、分區...

為電放水？台電：配合供水順便

電力供應吃緊，外界質疑台電在水情緊迫下仍放水發電，台電昨天表示，從來沒有「為了發電多放水」，而是因應夜間用電尖峰調整放水...

蘇俊賓：歡迎大矽谷 迫切需水電

針對桃園市連續發生多起大規模停電，引發桃園市長張善政前天怒轟能源政策荒腔走板「上梁不正下梁歪」。台電副總經理蔡志孟昨天表...

核電廠延役？ 郭智輝：若延盼獲全民認同

針對國內電力問題、核能電廠是否延役等問題，準經濟部長、崇越集團董事長郭智輝昨天表示，已開始拜訪各個產業，尤其對水電有急迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。