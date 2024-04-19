準經長郭智輝：核電延役須全民認同 承諾上任後會提出完整報告

準經濟部長、崇越（5434）集團董事長郭智輝昨（18）日回應台灣缺電問題，他承諾，上任後將提出一套完整的報告、對外詳細說明。有關核電是否延役，郭智輝強調，目標是完成「總統指示」，跟所有用戶、鄰居多加溝通，如果需要延役也希望取得全民的認同。

郭智輝昨日為崇越石英朴子新廠落成剪綵做以上表示。郭智輝說，針對國內水電不足的問題，他16日起開始拜訪各個產業，特別是對水電比較急迫的業界，訪問的對象主要是企業主、供應鏈和學校的專業教授。

綜合這些意見，他將在上任後提出一套完整的報告，包括台灣是不是缺電？需要多少電才能滿足產業需求？對外做詳細說明。

對於核電是否延役的問題，郭智輝認為，截至目前為止，他個人還無法判斷，若（核電廠）真的需要延役，也希望取得全民的認同。他強調來自民間，會循序漸進來做，目標就是完成「總統指示」和所有用戶與鄰居多溝通，然後在安全無虞下，才可以做決定。

據了解，穩定供電是經濟部長首要任務，而在新內閣520即將上任前，桃園市近日連續三天停電五次，包括桃園、中壢、大園、八德、龍潭、平鎮等區先後遭殃，有的區還是一停再停，引來民怨。

首當其衝的桃園市長張善政批中央的能源政策荒腔走板，造成意外跳電的現象越來越頻繁，一點都不意外。他並指台電財務不健全，導致系統維護、基礎措施都無法做到位。

令人心驚的是，台電15日的備轉容量率於晚間6時至7時用電尖峰，一度掉到僅剩2.8%；主因為403地震損壞機組和平電電廠機組未修好，中火兩部機組破管，當天下午大潭新8號號機組同時也跳機，以致全國電力拉警報。

最後，台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場停電風暴。

產業界關注的是，核三廠1號機即將在今年7月除役，對於產業界殷殷期盼核電延役、重啟核能，如何回應產業界意見，將是經長上任首道課題。此外，經濟部離岸風電區塊開發3-1期、3-2期都面臨艱鉅情勢，如何能順利推動能源轉型，將會是郭智輝一大挑戰。

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