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SBTi擬放寬碳抵換 碳交所總經理田建中：碳權已過黑暗期

中央社／ 台北18日電
迎接2050淨零排放，碳交所總經理田建中指出，科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）規劃企業未來可用碳權抵換「範疇三」的碳排量，代表碳權黑暗期已過，未來自願性碳權市場需求將顯著成長。聯合報資料照。記者曾原信／攝影
迎接2050淨零排放，碳交所總經理田建中指出，科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）規劃企業未來可用碳權抵換「範疇三」的碳排量，代表碳權黑暗期已過，未來自願性碳權市場需求將顯著成長。聯合報資料照。記者曾原信／攝影

迎接2050淨零排放，碳交所總經理田建中指出，科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）規劃企業未來可用碳權抵換「範疇三」的碳排量，代表碳權黑暗期已過，未來自願性碳權市場需求將顯著成長。

在碳排與碳盤查裡，會依碳排的不同類別或來源分類成3個範疇。範疇一（Scope 1）是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排。範疇二（Scope 2）是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三（Scope 3）是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放，包括供應鏈、產品使用、廢棄物處理等。

田建中今天出席「淨零轉型企業升級關鍵戰」論壇，專題演講台灣淨零未來與碳交易。

田建中演講提到，SBTi日前宣布允許企業使用自願性碳權抵減範疇三，等同擴大範疇三的排碳標準，而SBTi預計在今年7月發布具體使用碳權的細部規範。

田建中認為，這代表碳權已經走過最黑暗的時期，碳權不再是負面名詞，而是迎來碳權市場的重要轉捩點，未來碳權需求將顯著成長。

田建中說明，SBTi由服務業為主的歐美地區提出，是公認最嚴格的氣候倡議，大多數加入的企業也是服務業，但服務業減排相對容易；田建中舉例，服務業最大的成本是人，只要調高冷氣溫度、換節能燈泡、購買綠電憑證等，就可以減少排碳量。

不過以製造業來看，田建中認為SBTi的標準有問題，許多製造產業不加入SBTi，並非企業不努力、不支持節能減碳，而是不想承諾做不到的事情。

至於台灣企業面臨的問題，田建中直言，國際趨勢就是要求企業揭露更多資訊，只要陽光照到就沒有死角，以國際永續揭露準則第S2號（IFRS S2）為例，將氣候相關的目標、方法、績效、總排放量、第三方認證及碳權類型等進行揭露。

田建中也補充，去年勞動部勞動基金運用局就規劃，將在今年5月起，勞動基金將不再投資未編製永續報告書的上市櫃公司。

田建中呼籲，台灣企業應將碳權視為一種商品，並放入自身淨零藍圖和投資組合中，而碳權中的自然碳匯又有藍碳、綠碳、黃碳等各種案件，企業應了解後再決定投資何種標的。

至於碳交所第2批國際碳權上架時程，田建中受訪時表示，碳交所一直積極尋找碳權貨源，並依照行政機關環境部的程序進行中，仍希望在今年第2季前可上架。

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