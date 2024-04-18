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貧富差距20倍以上？朱澤民證實「最新調查」快發布了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

我國貧富差距擴大至20倍？行政院主計長朱澤民18日證實，消失30年的「家庭財富分配統計」要回歸了，至於調查結果，依規定要經國勢普查委員會審查才能公布，若他此時公布是違反規定。

立法院財政委員會今審查主計總處凍結預算案，朱澤民面對立委質詢時，做了以上表示。

國民黨立委王鴻薇今質詢指出，政府曾在1991年發布家庭財富報告，據聞消失30年的家庭財富報告會在主計長朱澤民520離開前公布，時間是4月底？還有，1991年發布的家庭財富報告，前20%家庭與後20%家庭，財富分配差距16.8倍，月底最新報告差距是否超過20倍？

對此，朱澤民證實一定會發布，而且這是他上任時就有的使命，他請同仁努力完成這份財富分配報告，做為政策參考。而依主計總處網站最新公告，將在4月29日發布這項國富統計，其中會有大家關注的2021年家庭財富分配統計調查結果。

王鴻薇指出，根據1991年財富分配報告結果，當時每戶家庭平均財富526萬元，前20%財富家庭與後20%差距16.8倍，這次公布的報告是否倍數會在20倍以上？朱澤民表示，根據規定，家庭財富報告要經國勢普查委員會審查後才能公布，他如果提前公布是違反規定。

王鴻薇還提到，這份報告大家等太久了，國人都想知道經過30年，每個家庭財富到底是多少？朱澤民則表示，完成報告有很多要突破的地方，所以相當不容易。

此外，王鴻薇也關切通膨壓力下，房租指數連續八個月破2%，租屋族是最大受害者，詢問是否與中央銀行升息及電價上漲有關？

對此，朱澤民答詢表示，房租上漲是因為房屋成本增加，加上房子需求增加，但他也坦承，升息壓力的確會讓房東轉嫁到房租；電價也是，但有些租屋採獨立電表，且政府已提供300億元租金補貼，應可讓年輕人的租金負擔壓力變小。

房租 朱澤民 王鴻薇

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