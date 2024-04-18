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硬要把通膨壓下來恐反造成通縮？主計長朱澤民這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計長朱澤民今（18）日表示，他認同，若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮的看法。

立法院財政委員會今審查主計總處凍結預算案，朱澤民面對立委質詢通膨逾2%，是否會對民眾生活造成衝擊，做了以上表示。

國民黨立委林德福今質詢時指出，針對央行總裁楊金龍日前表示通膨可能介於1.5%~2%，意味通膨結構改變，主計總處官員接受媒體訪問回應說，若通膨維持1%以上或2%，廠商有能力可以加薪，員工有能力消費，相較硬要壓低通膨，造成廠商不敢加薪，員工不敢消費來說，相對穩定，詢問主計長朱澤民是否認同？但通膨逾2%是否會對民眾生活造成衝擊？

朱澤民答詢表示，他非常認同。至於CPI上升能否帶動企業願意加薪？朱澤民則回應，CPI只是廠商考慮因素之一，廠商還要考慮商品能否出售及成本狀況；另外，公務員調薪也是其中的一個指標。

朱澤民還提到，雖然CPI是反映市場現象，但某些物品價格的確可能不會回跌到像早期那樣，例如服務業薪資上來後就不會下去，就是成本因素推升CPI，但像有些是天氣災損或國際油價造成，則可能一段時間就會回跌。

朱澤民表示，他認同，若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮，相對健康。

至於如果CPI維持相對高，但廠商是否真的會加薪？朱澤民說，廠商加薪除了會考量CPI，也要考慮商品出售及成本，還有員工生產力情況，如果產品附加價值提高，就有能力適當加薪；另外公務員調薪也是其中一個指標。

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