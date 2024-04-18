貧富差距20倍以上？財富分配報告消失30年 主計長：一定會發布

事隔30年，主計總處將在本月底發布國人家庭財富調查，國民黨立委王鴻薇今天質詢詢問，1991年發布的家庭財富報告，前20%財富家庭與後20%家庭，財富分配差距16.8倍，月底最新報告差距是否超過20倍？行政院主計長朱澤民證實有此事，但他說，依規定要經國勢普查委員會審查才能公布，若他此時公布是違反規定。

立院財政委員會今天審查主計總處預算解凍案，王鴻薇詢問朱澤民，政府曾在1991年發布家庭財富報告，據聞消失30年的家庭財富報告會在他520離開前會公布，時間是4月底？朱澤民證實一定會發布，而且這是他上任時就有的使命，請同仁能努力完成一份財富分配報告，做為政策參考。

王鴻薇指出，根據1991年財富分配報告結果，當時每戶家庭平均財富526萬元，前20%財富家庭與後20%差距16.8倍，這次公布的報告是否倍數會在20倍以上?

朱澤民表示，根據規定，家庭財富報告要經國勢普查委員會審查後才能公布，他如果公布是違反規定。

王鴻薇指，這份報告大家等太久了，大家都想知道經過30年，每個家庭財富到底是多少？朱澤民表示，要完成報告有很多要突破，所以相當不容易。

王鴻薇也關切通膨壓力下，房租指數連續八個月破2%，租屋族是最大受害者，詢問是否與中央銀行升息及電價上漲有關？

朱澤民表示，房租上漲是因為房屋成本增加，加上房子需求增加，他坦承，升息壓力的確會讓房東轉嫁到房租，電價也是，但有些租屋採獨立電表，且政府已提供300億元租金補貼，讓年輕人租金壓力變小。 主計總處將在本月底發布國人家庭財富調查，財富分配差距是否拉大到20倍以上，主計長朱澤民不願證實。聯合報系資料照

商品推薦